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Yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE’nin kardeş ülke Azerbaycan’da kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 30.12.2022
Yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Azerbaycan Hava Yolları Hava Seyrüsefer İştiraki (AZANS-Azeraeronavigation) arasında imzalanan protokole dikkati çekildi.

Protokol kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları DHMİ'ye ait olan ve tamamen Türk mühendislerce geliştirilen yerli ve milli AR-GE projelerinden ÇARE sisteminin satış sözleşmesinin Azerbaycan ile imzalandığı ve ilk ürün satışının gerçekleştirildiği bilgisi verilen açıklamada, sistemin devreye alınacağı meydanlarda öncelikli olarak mevcut sistemlere yazılım entegrasyonu çalışmalarının gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Entegrasyon faaliyetlerinin ardından donanımların kurulumları Bakü Haydar Aliyev Havalimanı başta olmak üzere üç ayrı hava trafik kontrol ünitesinde tamamlanacak. Kabul testlerinin gerçekleştirilmesinden sonra kullanıcılara 'Kullanıcı Eğitimleri', 'Hava Sahası Tanımlama Eğitimi' ve 'Bakım Tutum Eğitimi' verilecek. ÇARE sistemlerinin kurulum süreci yaklaşık 7 ay içinde bitmiş olacak. Ülkemiz, teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke olma vizyonuna uygun olarak çalışmalarını yürütmeyi sürdürecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz her proje, havacılığımız ve ülkemize milli ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam edecek."

Açıklamada, ÇARE sisteminin Türk hava sahasında 40’tan fazla hava trafik kontrol ünitesinde hizmet verdiği, hava trafik kontrol yönetim kabiliyeti çerçevesinde gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen bir insan-makine ara yüzü uygulaması olduğu aktarıldı.

Sistemin, kullanıcı dostu ara yüzüyle hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine imkan tanıdığı vurgulanan açıklamada, hava trafik emniyetinin de sistem sayesinde en üst düzeyde sürdürülmesinin sağlandığı kaydedildi.

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Yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacak
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