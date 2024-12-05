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"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bebeklerini kaybeden babaların ifadelerine yer verildi.

Emrah Gökmen, Elif Somuncu  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor

İstanbul

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket ettikleri gerekçesiyle dün 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli yakalanmıştı.

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