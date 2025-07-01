Dolar
39.83
Euro
46.90
Altın
3,341.21
ETH/USDT
2,431.20
BTC/USDT
106,136.00
BIST 100
10,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü. -VTR-
logo
Gündem

"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Elif Somuncu  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

İstanbul

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanıkların ve sanık avukatlarının beyanları alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı tutuklu sanıklar, savunmalarına ekleyecek bir husus olmadığını belirterek, tahliyelerini istedi.

Sanık avukatı Burak Mengü, bir örgütün olabilmesi için hiyerarşik yapının bulunması gerektiğini ifade etti.

Müvekkilinin hemşire olduğunu söyleyen Mengü, bir hastanede hemşirenin doktorun dediğini yapmama gibi bir lüksü olmadığını, böyle bir ortamda örgütten bahsedilemeyeceğini savundu.

Avukat Mengü savunması sırasında üye hakime yönelik "Kürsüde bulunan şahıs." ifadesini kullandı.

Bu duruma tepki gösteren üye hakim, Mengü'ye, "Reddi hakim talebinde bulundunuz, reddedildi. Devamında halen şahsım üzerine ithamlarda bulunuyorsunuz. Yargılamaya katılan hakim olarak, sürekli şahsımı ve makamımı hedef alan sözleriniz konusunda size uyarıda bulunuyorum. Bunu devam ettirmeyin." dedi.

Avukat Mengü de "Kimseyi hedef almadım, sizi hedef alacak bir şey söylemedim. Talebimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından bu olayın derinleştirilmesidir." diye yanıt verdi.

Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar da savunma yaptığı sırada savcıyla tartışma yaşadı.

Mantar'ın kendisine yönelik sözleri üzerine savcı, "Beni uyaramazsın, şov yapma." diyerek tepki gösterdi.

Mantar, "Bu davada bebek ölümlerine ilişkin artık somut olarak elle tutulur taraf kalmadı. İlk günden itibaren adil yargılanmamızın engellendiğinden bahsediyoruz. Dosyadaki tüm sanıkların tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi depremzedelere teslim edildi
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi
Uzmanlar Gemlik'teki depremlerin İstanbul'la ilişkisini değerlendirdi
Türkiye, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını "olumlu" karşıladı

Benzer haberler

"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor

Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet