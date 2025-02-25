"Yenidoğan çetesi" davasında tahliye edilen 4 sanığın tutuklanması istendi
İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 46 sanığın yargılandığı davada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.
İstanbul
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada mahkeme heyetinin, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak verdiği tahliye kararına itiraz edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazda 4 sanık hakkındaki yargılamanın tutuklu olarak devam etmesi istendi.
Dünkü duruşmada ara kararını açıklayan mahkemenin 4 sanık hakkındaki tahliye hükmünün ardından davadaki tutuklu sanık sayısı 21'e düşmüştü.