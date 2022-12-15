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"Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" çalıştayının ikincisi düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" çalıştayının ikincisi gerçekleştirildi.

Ali Kemal Akan   | 15.12.2022
"Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" çalıştayının ikincisi düzenlendi Fotoğraf: Utku Uçrak - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan çalıştay, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Yeni anayasaya ilişkin çalışmalar yürüten Kurul, 6 Eylül 2022'de de "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" başlıklı çalıştay düzenlemişti.

Kurul ayrıca bu yıl farklı tarihlerde "Yeni Anayasa İhtiyacı ve Yeni Anayasanın Politik Hukuk Yaklaşımı", "Yeni Anayasanın Esasları: Anayasanın Başlangıç, Milli Egemenlik ve Kuvvetler Ayrılığı İlkeleri", "Yeni Anayasanın Hak ve Özgürlükler Yaklaşımı", "Yeni Anayasada Yer Alacak Siyasi Haklar ve Özgürlükler", "Yeni Anayasada Devletin Temel Organları: Yasama ve Yürütme", "Yeni Anayasada Devletin Temel Organları: Yargı", "Anayasa Değişikliğinin Esasları ve Yeni Anayasa Perspektifinde Anayasal Kurumlar" konulu çalıştaylar gerçekleştirmişti.

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