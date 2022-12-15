"Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" çalıştayının ikincisi düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" çalıştayının ikincisi gerçekleştirildi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan çalıştay, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Yeni anayasaya ilişkin çalışmalar yürüten Kurul, 6 Eylül 2022'de de "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" başlıklı çalıştay düzenlemişti.
Kurul ayrıca bu yıl farklı tarihlerde "Yeni Anayasa İhtiyacı ve Yeni Anayasanın Politik Hukuk Yaklaşımı", "Yeni Anayasanın Esasları: Anayasanın Başlangıç, Milli Egemenlik ve Kuvvetler Ayrılığı İlkeleri", "Yeni Anayasanın Hak ve Özgürlükler Yaklaşımı", "Yeni Anayasada Yer Alacak Siyasi Haklar ve Özgürlükler", "Yeni Anayasada Devletin Temel Organları: Yasama ve Yürütme", "Yeni Anayasada Devletin Temel Organları: Yargı", "Anayasa Değişikliğinin Esasları ve Yeni Anayasa Perspektifinde Anayasal Kurumlar" konulu çalıştaylar gerçekleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.