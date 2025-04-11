Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zindani: Terör artık tek bir ülkenin sorunu olmaktan çıkmıştır
Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Shaya Mohsin Al-Zindani, "Terör örgütleri, uluslararası deniz havacılığı, deniz yolculuğu gemilerini tehdit eder duruma geldiler. Terör artık tek bir ülkenin sorunu olmaktan çıkmıştır." dedi.
İstanbul
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Terörizme Karşı Küresel İşbirliğini Yeniden Düşünmek" başlıklı panelde, terörle mücadele stratejileri ve yeni terör eğilimleri ele alındı.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü İcra Direktörü Steven Hill'in moderatör olduğu "Terörizme Karşı Küresel İşbirliğini Yeniden Düşünmek" paneli gerçekleştirildi.
Panele, Çad Dışişleri, Afrika Bütünleşmesi ve Yurtdışında Yaşayan Çadlılar Bakanı Abdoulaye Sabre Fadoul, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Shaya Mohsin Al-Zindani, Uluslararası Terörizmle Mücadele Merkezi (ICCT) Araştırmacısı Alex Peter Schmid ve TERAM Başdanışmanı Serhat Erkmen konuşmacı olarak katıldı.
Çadlı Bakan Fadoul, terörün Afrika'yı son derece etkilediğini belirterek, "Son birkaç yıla bakıldığında özellikle de 2010 yılından itibaren ülkemiz birçok Afrika ülkesi gibi farklı terör tehditleriyle karşı karşıyadır. Öncelikle Çad bölgesinde büyük bir tehdit oluşmuştur. Çad, Nijerya ve Kamerun olarak bizler çok hızlı bir şekilde bir terör örgütünün, Boko Haram'ın ortaya çıktığını gördük ve günümüze kadar 75 bin ile 100 bin kişinin ölümüne sebebiyet verdiler." dedi.
Terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurgulayan Fadoul, şöyle devam etti:
"Eğer uluslararası işbirliği olacaksa bu devletlere hem askeri güçlendirme ve dayanışma sağlanmalı hem de aynı zamanda bu işbirliği askeri eğitimler aracılığıyla da yapılmalı. Özellikle yeni teknolojilerin kullanılması konusunda. Gerçekten de terörle mücadele konusunda sahada çok yardımcı oluyor eğitimler."
Bakan Fadoul, "Bir devlet kendisi doğrudan terörden etkilenmiyorsa başka bir ülkenin durumuyla ilgili olarak herhangi bir pozisyon da almak istemiyor, devreye girmek de istemiyor ama bu yeni eğilimler, yeni terör eğilimleri olsun bu dayanışmayı güçlendirilmek, artırabilmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"Terör artık tek bir ülkenin sorunu olmaktan çıkmıştır"
Yemenli Bakan Al-Zindani, terörün artık uluslararası bir olgu olduğuna vurgu yaparak, terör konusunda çok fazla şey konuşulduğunu ancak pratiğe geçildiğinde durumun çok farklı olduğunu söyledi.
Terör örgütlerinin son teknolojileri kullanmaya başladıklarının altını çizen Al-Zindani, "SİHA'lara, İHA'lara sahipler, insansız hava araçlarına. Uluslararası deniz havacılığı, deniz yolculuğu gemilerini tehdit eder duruma geldiler. Bu artık tek başına herhangi bir ülkenin sorunu değildir. Terör artık tek bir ülkenin sorunu olmaktan çıkmıştır." diye konuştu.
ICCT Araştırmacısı Schmid, terörizmin 20 farklı türü olduğuna işaret ederek, "Yüzlerce terörist örgüt var. Farklı nedenleri olan ve farklı farklı hedeflere ulaşmaya çalışan, farklı bölgelerde farklı hedefleri olan gruplardan bahsediyoruz." dedi.
Schmid, devletlerin ahlaki duruşlarını korumak durumunda olduklarını unutmamaları gerektiğini belirterek, "Bu onları teröristlerden ayıran en önemli unsur. Devletler de kriminal terör faaliyetlerine bulaşmamalı. Çünkü aradaki o fark ortadan kalktığı zaman başımız belaya girmeye başlıyor. Dolayısıyla sadece terörizm sebepleri, radikalleşme sebepleri meselesinin yanı sıra buralara da bakmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Terör faaliyetlerinin sosyal medyaya kaydığını aktaran Schmid, şunları kaydetti:
"Şimdi terörist faaliyetlerin de neredeyse yarısı sosyal medyada gerçekleşiyor ve bunun bir finansmana ihtiyacı olmamaya başlıyor. İnsanlar her şeyi söyleyebiliyorlar orada. Demokrasinin bir parçası olarak görülüyor ama ne yazık ki bu özgürlük kötüye kullanılabiliyor. Geçmişte gazetelerin, televizyon kanallarının editörleri neyin ele alınıp alınmayacağını tarayıp buna göre bir karar verebiliyorlardı, eleme yapabiliyorlardı ama bugün sosyal medyada böyle bir şey yok. Mesajın kalitesine bakan yok. Kalite kontrol yapmakla ilgilenen yok. Dolayısıyla bu da aslında ciddi bir mesele yaratıyor."
"Teknoloji terörizmi ucuz hale getiriyor"
TERAM Başdanışmanı Erkmen de uluslararası sistemin jeopolitik gelişmeler bağlamında değişiminin geçmişten bugüne terörizmi tetiklediğini aktararak, "Günümüzde çok taraflı bir dünya içerisindeyiz ve hep bir güç mücadelesi söz konusu. Küresel olarak bölgesel ortaklıklar yapılıyor ve bütün bunlar kendi içinde uluslararası sistemde yeni çatışmalı durumları ortaya çıkartıyor. Özellikle Güney, Doğu, Asya, Afrika gibi ortamlarda ciddi meseleler gündeme geliyor. Artık devletlerin sponsor olduğu terörizm faaliyetlerini görüyoruz ne yazık ki bu güç mücadeleleri nedeniyle." diye konuştu.
Ekonomik dağılımdaki eşitsizliğin aşırı şiddet eğimi olan tarafları güçlendirdiğini vurgulayan Erkmen, ekonomik zorluk yaşayan bireylerin terörist bağlantılı faaliyetlere daha eğilimli hale geldiğini söyledi.
Erkmen, iklim değişikliği, çevre gibi sorunların ve ekonomik sorunların sonucunda göçün ortaya çıktığını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Göç terörizmin ana kaynağı ve nedeni olmayabilir ama göç kişilerin radikalleşmesine sebep olabiliyor. O sosyal dinamikler, memleketlerinden çıktıklarında maruz kaldıkları dinamikler kişileri radikalleştirebiliyor. Özellikle de çok hızla yaşanan mağduriyetler insanların aşırı savunmacı olmalarına da sebep olabiliyor. Bu da ırkçılığa sebep oluyor. İnsanların çok daha fazla dindar olmalarına sebep olabiliyor ve aşırı sağ eylemlere daha ağırlık vermelerine sebep olabiliyor."
Teknolojik gelişmelerin terörizmi de daha kolay hale getirdiğini dile getiren Erkmen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Teknoloji terörizmi ucuz hale getiriyor. Terörist örgütlere erişimi kolaylaştırıyor. Terörist yapıların finansmanını kolaylaştırıyor. Terörist bir faaliyetin düzenlenmesini kolaylaştırıyor. Online olarak yapılabilen bütün etkileşimler aslında takibi çok zorlaştırıyor. Ne yazık ki terörist örgütler devletlerden daha hızlı ve esnek olabiliyorlar. Kolluk kuvvetlerinden daha hızlı öğrenebiliyorlar. Ve onlar aslında yeni gelişmelere kendilerini daha fazla, daha kolay adapte ediyorlar. Bu yüzden bizim teknolojiyle ilgili çok daha dikkatli olmamız gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.