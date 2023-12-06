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Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık hayatını kaybetti

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır tedavi altında olan yazar ve siyaset bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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