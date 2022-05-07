"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi

Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Ankara
EGM Trafik Başkanlığı tarafından Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir alışveriş merkezi önünde etkinlik düzenlendi.
"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile düzenlenen etkinlikte, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Mobil Trafik Eğitim Tırı ile eğitimler düzenlendi.
Trafik standında sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri de dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.
Trafik Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, bugün tüm Türkiye genelinde kara yolu trafik güvenliği kapsamında farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.
Ankara genelinde çocuklar için Mobil Trafik Eğitim Tırı ile yetişkinler için de Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile eğitimler düzenleneceğini bildiren Hakan, şöyle konuştu:
"7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası özelinde biz, yaya güvenliğini ön plana çıkaran etkinlikler de düzenleyeceğiz. Özellikle bu sene yayalar için 5 adımda trafik güvenliği temalı etkinlikleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü maalesef trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarda yayalarımızın sorumluluğu da önem teşkil ediyor. Yine hem Ankara özelinde hem Türkiye genelinde belirlediğimiz okullarda mobil tırımızla eğitimlere devam edeceğiz."
İstanbul
"Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydanı'ndaki yaya geçitlerinde vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirme yapıldı.
Bu kapsamda ülke genelinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla eş zamanlı düzenlenen etkinliklerden biri de Taksim Meydanı'ndaki yaya geçitlerinde gerçekleştirildi.
Söz konusu mottonun "Yaya yolunda ilerle", "Görünür ol", "Trafik ışıklarını takip et", "Yaya geçidi kullan", "Yola odaklan" başlıkları altında hazırlanan broşürler vatandaşlara, "Dikkat hayat çıkabilir" yazılı broşürler de sürücülere dağıtıldı.
Etkinliğe katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yayaları bilgilendirerek, sürücüleri yaya geçitlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul Vali Yardımcısı Çiçekli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, trafik kazalarını önlemek için bu yıl Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" sloganıyla özellikle yayaların güvenliği konusunu ele aldıklarını anlattı.
Çiçekli, etkinlik kapsamında yayalara bir takım hatırlatmalarda bulunduklarını aktararak, "Trafikte ve sokakta ilerlerken öncelikle yaya yolundan ilerleyin, diyoruz. Görünür olun, diyoruz. Çünkü görünür olmak trafik kazalarında can güvenliği bakımından oldukça mühim. Trafik ışıklarına muhakkak riayet edin, diyoruz. Bir diğer önemli başlık yaya geçidini kullanalım. Yaya geçidi dışında başka bir geçit olmayan yerde can güvenliğinizi riske atacak bir takım şeyleri yapmayalım istiyoruz. Ve yola odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da gerçekleşen kazalara ilişkin son 3 yılın istatistiklerine değinen Çiçekli, şu bilgileri verdi:
"İlimizde meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 37'si yayaların hayatını kaybetmesiyle ve yaralamalı kazaların da neredeyse yüzde 20'si yine yayaların yaralanmasıyla sonuçlanan kazalar. Bu, 2020-2021 ve 2022'nin ilk 5 ayında aşağı yukarı bu ortalamada. Dolayısıyla yayalar, trafikteki can güvenliği bakımından neredeyse istatistiklerin 3'te 1'ine teşkil ediyor. Bu bakımdan yaya güvenliğini önemsiyoruz. Yayalarımıza karşı sürücülerimizin duyarlı olmasını, bir bilinç oluşmasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan bir faaliyet içerisindeyiz."
Konya
Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Adalhan Kavşağı'nda düzenlenen etkinlikte yaya geçidini kullanan vatandaşlara broşür dağıttı.
Trafik kuralları ile ilgili kamuoyunun dikkatini çekmek için çeşitli mottolar ortaya koyduklarını vurgulayan Dinç, "Bu sene de yayalar için '5 Adımda Güvenli Trafik' sloganıyla yola çıktık. Bizler de jandarmamızla, emniyet birimlerimizle yayalarımızın karşıdan karşıya geçişlerde, güvenli geçişlerin nasıl sağlanacağı konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz." dedi.
Konya genelinde yaşanan yoğun trafik kusurlarına da değinen Dinç, şunları söyledi:
"Yayalarımızın yaya geçitlerini kullanmaması, kontrolsüz noktalarda yola çıkması, özellikle sürücülerin, zaman zaman hız limitlerinin çok fazla üzerine çıkması nedeniyle bu sene 4 can kaybı yaşandı. Bu noktada tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle sürücülerimizin çocuklarımızın geçtiği okul çevreleri, yaşlıların çıkabileceği hastane, cami yakınlarında çok daha duyarlı olmalarını, yavaş gitmelerini kurallara uymalarını istiyoruz. Böylece hem modern bir toplum hem daha huzurlu ve güvenli bir Konya oluşturacağız."
Engin Dinç, Konya genelinde 27 ayrı noktada, tüm Konya'daki kavşaklarda Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) devreye alındığını, ayrıca engelli park yerlerine araç park eden sürücülere mutlaka ceza yazıldığını da sözlerine ekledi.
Programa Selçuklu İlçesi Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ve kolluk amirleri katıldı.
Karaman
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaya geçitlerinden geçerek sürücülere broşür dağıttı.
Vali Işık, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stanttaki ekipmanlar hakkında bilgi aldı.
Mayıs ayının ilk cumartesi gününün Türkiye'de Karayolu Trafik Güvenliği günü olarak kutlandığını ifade eden Işık, "Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla sabah saat 11.00'de uygulamayı başlattık. '5 Adımda Trafikte Yaya Güvenliği' uygulamasını halkımıza anlattık. Gerekli olan broşürlerimizi dağıttık. Halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaya çalıştık. Aynı zamanda sürücülerimize kemer takma zorunluluğunu hatırlattık. Uygulamalara bu hafta boyunca da devam edeceğiz. Halkımızdan isteğimiz trafik kurallarına uymaları." dedi.
Aksaray
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İçişleri Bakanlığı himayelerinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle 81 ilde eş zamanlı olarak Trafik Haftası etkinlikleri yapıldığını belirtti.
Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Bugün ve bu hafta boyunca paydaş kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak yapacağımız etkinliklerle trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılması, kara yollarında tüm yol kullanıcılar için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kuralı ihlalini en aza indirmek amaçlanıyor. Trafik denetimlerinin sürekli ve kararlılıkla yürütülmesiyle toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor."
Konuşmaların ardından Ankara Caddesi'ndeki uygulamaya katılan Vali Aydoğdu, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Zafer Meydanı'ndaki etkinliklere katıldı.
Kaya, Türkiye'de trafik bilincinin her geçen yıl arttığını ifade ederek, "Ülkemizde trafik kazalarında can kayıpları ciddi oranda düştü. İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu ve bakanlık mensuplarımızın trafik bilinci çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Trafik haftamız tekrar hayırlı uğurlu olsun." dedi.
İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de trafikte sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
Trabzon
Trabzon'da, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda etkinlik düzenlenen etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekiplerinin araç, gereç ve ekipmanları sergilendi.
Ekipler, emniyet kemeri simülasyon aracı ve alkol simülasyon gözlüğünü deneyen vatandaşlara broşür de dağıttı.
Stantları ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, çocuk fahri trafik müfettişleriyle de bir süre görüştü.
Ustaoğlu, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte Trafik Haftası'nı il genelinde etkin şekilde kutlayacaklarını söyledi.
Trafik kazalarını minimize etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda çalışmalar yapıldığını belirten Ustaoğlu, "Öğrencilerimizi de işin içine sokarak bu konuda toplumu bilinçlendirme adına yaptığımız çalışmalar var. Özellikle şu tespit önemli, yayaların karıştığı trafik kazalarının yüzde 50'ye yakını, yayaların hatalarından kaynaklanıyor. Bu konuda da bu yıl, Bakanlığımızın geliştirdiği 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosunu işlemeye çalıştık." dedi.
Giresun
Giresun'da da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.
Belediye binası önünde ve Bulancak durağı mevkisindeki yaya geçitlerinde gerçekleştirilen uygulamaya Vali Enver Ünlü de katıldı.
Polis ve jandarma ekiplerince sürücülere ve yayalara uygulama hakkında bilgi aktarıldı.
Ekipler, durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi.
Bayburt
Bayburt'taki etkinlik ise Bayburt-Erzurum kara yolunda gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, etkinliğe katılarak sürücülere, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması hakkında bilgi verdi.
Trafik polisleri, kent genelinde çeşitli noktalardaki uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yaptı, ayrıca sürücüleri yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyardı.
Artvin
Artvin'de sürücüler, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması hakkında bilgilendirildi.
Şehir merkezindeki kavşakta gerçekleştirilen uygulamaya Vali Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Ünlü katıldı.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücü, yolcu ve yayalara broşür, şapka ve kırmızı düdük dağıttı.
Vali Doruk, sürücülere, trafikte yayalara öncelik göstermeleri ve trafik kurallarına eksiksiz uymaları konusunda ikazlarda bulundu.
Trafik kurlarına uyulması halinde can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde korunacağına dikkati çeken Doruk, emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardı.
Adana
Adana'daki etkinlik, Turgut Özal Bulvarı'nda Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan ince ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Elban, esnaf ve yayalara karanfil verdi, trafik kuralları hakkında bilgi aktardı.
Polis de çevredekilere güvenli trafik konusunda bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.
Mersin
Mersin'de düzenlenen uygulamaya Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.
Vali Su, uygulamada, yayalara güvenli trafiğin önemini anlattı. Su ve diğer katılımcılar yayalara konu hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.
Su, gazetecilere, kent genelinde yıl boyunca trafik eğitimlerinin yapıldığını belirterek, "Temel hedefimiz trafikte sıfır can kaybı, trafik kazası ve yaralanmadır. Bunlara dikkat edersek en düşük seviyeye indirmiş oluruz." dedi.
Hatay
Hatay'da emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara trafikle ilgili bilgilendirici broşürler, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.
Trafik kurallarına uyarak örnek davranış sergileyen tır, otobüs, minibüs, okul servisi, taksi, kamyon itfaiye aracı ve ambulans şoförlerine programda plaket ve hediye takdim edildi.
Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, konuşmasında, trafik güvenliğinin önemli olduğunu ve bunu anlatmak için stant açtıklarını söyledi.
Osmaniye
Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Meydanı Kavşağı'nda düzenlenen uygulamaya, Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve diğer ilgililer katıldı.
Vatandaşa bilgilendirici broşür dağıtan Vali Yılmaz, daha sonra gazetecilere, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle can kayıpları yaşanabildiğini belirterek, "Bu uygulama yayalarımızın kurallara uyması, ışıklara dikkat etmeleri, yaya geçitlerini kullanmaları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Kurallara uyulduğunda can kayıplarının azaldığını biliyoruz ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kırıkkale
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.
Kırıkkale-Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında düzenlenen etkinliğe, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile polis ve jandarma ekipleri katıldı.
Uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolculara haftayla bilgi veren Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, trafik kurallarına riayet etmeleri uyarısında bulundu.
Denetimde, araçlardaki çocuklara ve ailelere çeşitli hediyeler verildi.
Tekbıyıkoğlu, denetimin ardından gazetecilere, Kırıkkale'nin kara yolları açısından çok önemli konumda yer aldığını belirterek, 43 ilin güzergahının buradan geçtiğini söyledi.
Bu açıdan kara yollarının Kırıkkale'deki faaliyetlerini çok önemsediklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu.
"Mayısın ilk cumartesi günü Türkiye'de 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü', takip eden hafta ise 'Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlanır. Bugün bayramın ardından dönüş trafiğinin halen canlı olduğu Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındayız. Burada sürücülerimize bilgi verdik, eksiği olanlara da telkinde bulunuldu. Bu yılki Karayolu Trafik Haftası'nın önceliği de yayalar. Bu konuda da yayalara gerekli bilgilendirmeleri yaptık."
Sivas
Öte yandan, gün dolayısıyla Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, yaya geçidinde araçlar durdurulduktan sonra trafik polisi kıyafeti giyen çocuklarla yolun karşına geçti.
Ayhan ve beraberindekiler daha sonra çocuklara kırmızı düdük, balon ve boyama kitabı hediye etti. Meydanda kurulan trafik parkurunda ise akülü araçlarla çocuklara güvenli sürüş eğitimi verildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Vali Ayhan, "Bugün, aynı saatte merkezde ve tüm ilçelerimizde emniyet ve jandarma ekiplerimizle bu farkındalığı oluşturmak için bir araya geldik. Etkinliler hafta boyunca devam edecek. Bu tür etkinliklerle trafikte can ve mal güveliğinin önemini de aktarmış oluyoruz." dedi.
Bingöl
Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Dörtyol Kavşağı'ndaki uygulamaya katılarak yayalara bilgi verdi, broşür dağıttı.
Araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere, yaya geçitlerindeki vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Jandarma ve polis ekipleri tarafından Dörtyol Kavşağı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları sürüyor.
Vali Yardımcı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda düzenlendikleri etkinlikte yayaların güvenliği için bilgilendirme yaptıklarını söyledi.
Yayalara eğitimler verileceğini aktan Kaya, "Polislerimiz, jandarmalarımız okullarda trafik konusunda eğitimler verecek. Toplumumuzu, Bingöl'ümüzü trafik konusunda daha fazla bilinçlendirmeye çalışacağız." dedi.
Yedisu ilçesinde de Kaymakam Mehmet Kaya sürücülere broşür dağıttı, trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Edirne
Edirne'de Atatürk Bulvarı'nın Selimiye Meydanı mevkisinde yaya kaldırımında yapılan denetime katılan Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri vatandaşları bilgilendirdi.
Polis ve jandarma ekipleri de kent sakinlerine broşür dağıttı.
Vali Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hem yayaların hem de sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.
Akıllı telefonların yaygın şekilde kullanılmasının trafikte farklı sıkıntılara sebebiyet vermeye başladığını aktaran Canalp, "İnsanlar cep telefonlarını kullanırken odaklandıkları konu telefon oluyor. Dolayısıyla kendileri trafiği ve diğer araçları görmede, algılamada sıkıntılar yaşıyorlar. Nasıl ki araç sürücüsünün sürüş esnasında trafikte cep telefonunu kullanmaması gerekiyorsa bir yayanın da karşıdan karşıya geçerken cep telefonunu kullanmaması gerekiyor." dedi.
Canalp, güvenli trafik için sürücü ve yayanın trafiğe odaklanması gerektiğini vurguladı.
Keşan ilçesinde de Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Alpaslan Türkeş Meydanı'ndaki uygulamaya katılarak yaya ve sürücüleri bilgilendirdi.
Kırklareli
Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Vali Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, vatandaşları trafikte yayaların uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.
Kaldırımları kullanan ve kurallara uyanlara teşekkür eden Bilgin, trafik güvenliğinin çok önemli olduğunu söyledi.
Her yıl bayramlarda yaşanan trafik kazalarında birçok insanın can ve mal kaybı yaşadığını anımsatan Bilgin, bu yıl Ramazan Bayramı'nda kaza oranının yüzde 60 azaldığını vurguladı.
İçişleri Bakanlığının trafik güvenliği açısından önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Bilgin, "Trafikte başta sürücülerimiz olmak üzere yayalarımız da çok dikkatli olmalılar. Son mottomuz 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik'. Güvenli trafik için yaya geçitlerini kullanalım, kaldırımlarda yürüyelim, görünür olalım. Çok koyu giyinen yayalar, bazı alanlarda görünürlük açısından çok sıkıntı yaratıyor. Trafik ışıklarına uyalım ve yola odaklanalım." diye konuştu.
Etkinliğin ardından bazı polis ve jandarma personeline başarı belgeleri verildi.
Lüleburgaz ilçe girişinde oluşturulan asayiş kontrol noktasındaki uygulamada, Emniyet Müdürü Osman Ünal ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, araç sürücülerine trafik güvenliği hakkında bilgiler verdi.
Sürücülere, yayalara öncelik vermeleri ve hareket halindeyken de emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunuldu.
Ünal, araçta emniyet kemeri takan sürücü ve yolculara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Sürücü ve yolculara trafik kuralları ve uyarıların yer aldığı broşür dağıtıldı.
Tekirdağ
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.
Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, Hükümet Meydanı'ndaki uygulama sırasında yaptığı açıklamada, hafta kapsamında öğrencilere eğitimler verildiğini belirterek "Bugün ilçemizin merkezinde vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Araç sürücülerimize bu konuda ikazlarımızı yapacağız, yayalarımıza el broşürlerimizi dağıtacağız." dedi.
Karabük
Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, PTT Kavşağı'ndaki uygulamaya katılarak yayalara bilgi verdi, broşür dağıttı.
Araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri uyarısında bulunuldu.
Jandarma ve polis ekipleri tarafından PTT Kavşağı'nda kurulan stantlarda, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.
Vali Gürel, etkinlik sonrası gazetecilere, Trafik Haftası kapsamında daha güvenli bir trafik akışının sağlanması amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.
Ramazan Bayramı'ndaki kazalara değinen Gürel, "İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bayram süresince yaralanmalı ve ölümlü kazaların azaldığını gördük. Strateji belgesi ve eylem planı kapsamında ölümlü kazaların yüzde 50 azaltılması öngörülmekte. Bununla ilgili arkadaşlarımız sürekli sahada." diye konuştu.
Gürel, etkinliğin "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosunun etkin kullanılması amacıyla yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Güvenli trafikle ilgili 5 hususu gündeme getirmiş olduk. Değişik yerlere afişler asıldı, broşürler dağıtıldı. Bunları sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın bu hususa duyarlılığını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için önemli. Bunun için denetimler yapılıyor. Emniyet ve jandarma teşkilatımızın paydaş kuruluşlarıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz, bilinç oluşturmaya çalışacağız."
Bolu
Bolu'da da Vali Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Valilik Kavşağı'ndaki uygulamaya katılarak yayalara bilgi verdi, broşür dağıttı.
Araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Ayrıca sürücüler ve araçlardaki çocuklara da çeşitli hediyeler ile broşürler verildi.
Vali Ümit, yaptığı konuşmada, uygulamaya katılan polis ve jandarma personeline teşekkür etti.
Polis ve jandarmanın Türk halkının can simidi olduğunu vurgulayan Ümit, "Aynı zamanda vatandaşımızın, yolcularımızın yoldaki en önemli sigortasısınız. O bakımdan sizin bilinçli olmanız, bu konuyla ilgili azminiz, kararlılığınız bizim için, devlet için, vatandaşlarımız için çok önemli." dedi.
Ümit, son yıllardaki trafik denetim ve uygulamaları ile Ramazan Bayramı tatilinde yapılan faaliyetlerin amacına ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu sene bayramda 10 günlük tatil olmadı. Ama biz tatil gibi değerlendirdik. 10 günlük süreçte geçen senelere göre yüzde 61 civarında trafik kazalarında azalma oldu. Bu çok önemli. Farkındalık oluşturma prensiplerimizin ana unsurlarından biri denetimleri artırmak. Bunun meyvesini bu bayramda aldık. Bayramda trafik kazaları yüzde 61 azaldı. Ölümlü kazamız olmadı. Yaralamalı kazamız var. Ama toplam sayıya baktığımız zaman geçen senekilere göre çok daha minimize oldu."
Mudurnu ilçesinde de etkinlikler kapsamında Kaymakam Fatih Çevik sürücülere broşür dağıttı, trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Samsun
Samsun'da İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya katılan Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdür Vekili Tolga Bostancı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
Sürücü ve yayalara ikramlarda da bulunan Vali Dağlı, çocuklarla sohbet ederek boyama kitabı hediye etti.
Dağlı, gazetecilere, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Bayram boyunca emniyet kemerine ağırlık verdiklerine işaret eden Dağlı, "Şimdi hem emniyet kemeri hem de yayalarımızın güvenliği, güvenli şekilde yaya geçitlerinden geçmelerini sağlamak için, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' adlı çalışmanın farkındalığını yapıyoruz. Yaya geçitlerimiz elden geçiriliyor. Yayalarımız öncelikli olarak geçecek. Araçlar da onlara öncelik sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Polis maskotu "Şahin"in de katıldığı uygulamada, emniyet ve jandarma personeli çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Tokat
Tokat'ta Vali Ozan Balcı ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamada, emniyet ve jandarma personeli çocuklara çeşitli hediyeler verdi, sürücüler yayalara yol vermeleri konusunda uyarıldı.
Balcı, uygulamanın Türkiye genelinde yapıldığına dikkati çekerek, "İçişleri Bakanlığımız koordinesinde yaya güvenliği için etkinlik düzenledik. Yayaların trafik işretlerine ve levhalarına uymalarını özellikle rica ediyoruz. Yaya geçitlerini, yaya güvenliğini önemsiyoruz." dedi.
Amasya
Yavuz Selim Meydanı'nda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada vatandaşlar ve sürücüler yaya geçitleri hakkında bilgilendirdi.
Kurulan simülasyon aracıyla da vatandaşlara, araçlarda emniyet kemeri takıldığında ve takılmadığında olabilecekler gösterildi.
Vali Mustafa Masatlı da uygulama noktasını ziyaret ederek bilgilendirme çalışmalarına katıldı.
Kastamonu
Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik, Vali Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Denetimlere katılan Çakır, sürücüleri hız konusunda uyararak çocuklara kırmızı düdük hediye etti.
Araçlarda bulunan çocuklarla sohbet eden Çakır, sürücülerin hızlı gitmesi durumunda kırmızı düdüğü çalarak ailelerini uyarmalarını istedi.
Çorum
Çorum'da da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla trafik denetimi yapıldı.
Alaca ilçesi Ankara Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulamada polis ekipleri, yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
Ekipler, yayalara yolun karşısına geçerken yaya yolunu kullanmaları gerektiğini, sürücülere de geçişlerde üstünlüğün yayalarda olduğunu hatırlattı.
Gaziantep
Gaziantep Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki uygulamaya katılan Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, yayalara bilgi verdi ve çeşitli broşürler dağıttı.
Uygulama alanına getirilen özel tasarım araca bindirilen vatandaşlara, emniyet kemeri takmayan sürücünün kaza anında yaşadıkları anlatıldı.
Vali Gül, programın ardından yaptığı açıklamada, yayaları bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirterek "Çocuklarımıza güvenli yaya yolculuğunu anlattık ve uygulamalı olarak gösterdik. Kurallara uyulduğu zaman trafik kazaları oranları ciddi seviyede düşüyor. Yayalar özellikle karşıya geçerken çok dikkatli olmalı." dedi.
Şanlıurfa
Trafik Haftası kapsamında Atatürk Bulvarı'ndaki Halk Eğitim Merkezi önünde etkinlik düzenlendi.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile jandarma trafik ekipleri, yayalara ve sürücülere 5 adımda güvenli trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Üzerinde "Dikkatinle Yol Ver, Yola Odaklan, Trafik Işıklarını Takip Et, Yaya yolunda ilerle ve Görünür ol" yazılı broşürler dağıtan jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara kırmızı düdük hediye etti.
Caddede uygulama yapan ekipler, trafik kurallarına riayet etmeyen yaya ve sürücüleri uyardı.
Kahramanmaraş
İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yaptı.
Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki uygulamada, yayalara bilgi verilerek broşür dağıtıldı, araçlar durdurularak vatandaşların karşıya güvenli geçişi sağlandı.
Araçları durduran trafik polisleri, emniyet kemeri kontrolü yaptı, sürücülere yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu, araçlardaki çocuklara hediyeler verildi.
Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturulması amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, bayram tatili süresince fedakarca görev yapan jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.
Malatya
İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Trafik Haftası kapsamında bir takım etkinliklerin yapıldığını söyledi.
Trafik kurallarına uyulması yönündeki farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını belirten Şahin, "Amacımız sağlıklı bir trafik düzeninin sağlanması, mala ve cana zarar gelmemesi." diye konuştu.
Şahin, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.
Etkinlikte Şahin ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşür dağıttı, öğrencilere ise kırmızı düdük verdi.
Öğrenciler daha sonra yaya geçidinde ellerindeki "dur" yazan tabelaları kaldırarak trafiği durdurdu. Şahin, Altın ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Altıntaş öğrencilerle birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçti.
Adıyaman
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosuyla Adıyaman'da Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Mimar Sinan Kültür Parkı'nda kurulan stantta öğrenciler ve vatandaşlar bilgilendirildi.
Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı İhsan Maksar, "İçişleri Bakanlığının talimatları gereği Valilik olarak biz de yerelde bazı çalışmalar başlattık. Amacımız sağlıklı bir trafik düzeninin sağlanması, mala ve cana zarar gelmemesi." diye konuştu.
Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kilis
Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde etkinlik gerçekleştirildi.
Burada konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, projenin önemine değinerek, İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesine yönelik uzun süredir çalışmalar yaptığını söyledi.
Yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak için etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Soytürk, "Bayramlardaki trafik kazaları ve buna bağlı olarak ölümler bir önceki bayrama göre yüzde 61 azalmıştı. Alınan tedbirler meyvesini veriyor. Bu tedbirlerden bir tanesi de yaya geçitleridir. Yaya geçitlerinde öncelik yayalarındır, araçlar ona riayet edecek. Böylece yayalara yönelik kazalar da önlenmiş olacak. Buna Türkiye'de büyük ölçüde uyuluyor ama uymayanlar hala var." dedi.
Vali Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, sürücü ve yayalara kampanyayla ilgili broşür dağıttı.
Diyarbakır
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla uygulama yapıldı.
Vali Yardımcısı Ömer Coşkun uygulamaya katılarak sürücü ve vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.
Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulama kapsamında vatandaşları ve sürücüleri bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.
"Trafikte emniyet kemeri kullanımının ne kadar hassas ve önemli olduğu konusunda dikkat çekmeye çalışıyoruz." diyen Coşkun, yapılan istatistiklerin trafik kemerinin hayat kurtardığını açık bir şekilde gösterdiğini belirtti.
Coşkun, "Bayram tatilinde gerçekleşen trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 58 azalma söz konusu. Bu gerçekten çok önemli bir oran. Özellikle ölümlü trafik kazalarında oldukça azalma söz konusu." dedi.
İçişleri Bakanlığının, emniyet kemeri, yaya geçidi kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının karşılık bulduğunu ifade eden Coşkun, hedeflerinin daha güvenli bir trafik olduğunu kaydetti.
Mardin
Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki uygulamaya katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, jandarma ve polis ekipleri ile yayalara broşür dağıttı, bilgilendirme yaptı.
Uygulamanın ardından gazetecilere açıklamaya yapan Demirtaş, Türkiye genelinde Trafik Haftası kapsamında yayaların bilinçlendirilmesi konusunda çalışmaların yapıldığını söyledi.
Mardin'de de hafta boyunca cadde, sokak ve okullarda yayaların bilgilendirileceğini ifade eden Demirtaş, "Özellikle ölümlü kazalarda can kayıplarını daha da düşürmeyi amaçlıyoruz. Yayanın yolun karşısına nasıl geçmesi gerektiğini, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 5 adımda anlatan bir mottomuz var. Bu kapsamda bütün arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Tüm vatandaşlarımıza trafik kurallarına en güzel şekilde riayet etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü onların can güvenliği bizler için çok önemli." diye konuştu.
Erzurum
Erzurum'da, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Cumhuriyet Caddesi'ndeki uygulamada, yayalara uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vererek, broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı.
Yakutiye Medresesi yanına kurulan trafik standını da ziyaret eden Tuncer ve Şimşek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İl Emniyet Müdürü Tuncer, stant ziyareti sonrası gazetecilere, özellikle sürücüler ile yayaları kapsayan uygulamanın bir hafta boyunca devam edeceğini söyleyerek, "Buradaki amacımız trafikte güvenli sürüş ve güvenli yaya olma anlamında kazaları en aza indirmek. Aslında temel hedefimiz hiç kaza olmaması, hiçbir can kaybı olmaması, hiçbir hasarlı ya da ölümlü trafik kazalarının olmaması." dedi.
Kars
Kars'ta Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önündeki uygulamada, Vali Vekili Tahir Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, sürücü ve yayaları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
Polis ve jandarma ekiplerince vatandaşlara broşür ve kırmızı düdük dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, gazetecilere, trafik lambası olmayan yerlerde yayanın kendisini göstermesi gerektiğini ifade ederek, "5 adımda yayaya nasıl yol verilir, sürücülerin yayaların yapması gereken önemli noktalar nelerdir, adım adım bunları anlatıyoruz." dedi.
Iğdır
Iğdır'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer, Atatürk Caddesi Valilik Konağı önünde yol kontrolüne katıldı, sürücü ve yayaları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
Kampanya çerçevesinde jandarma ve polisler, kırmızı düdük dağıttığı çocuklardan, anne ve babalarının araç kullanırken kurallara uymaması durumunda bunu çalarak onları uyarmasını istedi.
Ardahan
Ardahan'da il merkezindeki uygulamaya, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile diğer ilgililer katıldı.
Uygulamada, kampanya hakkında bilgilendirilen sürücülere çikolata ve kolonya, çocuklara da kırmızı düdük verildi.
Ağrı
Ağrı'da il merkezinde yapılan denetime katılan Vali Vekili İbrahim Şenkon, kampanya hakkında sürücüleri ve yayaları bilgilendirdi.
İlçelerde de polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda, sürücülere ve yayalara trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.
Tunceli
Tunceli'de 15 Temmuz Bulvarı'ndaki etkinlikte, Vali Mehmet Özkan, sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Polis ve jandarma ekiplerince vatandaşlara broşür ve hediyeler dağıtıldı.
Programa, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan da katıldı.
Erzincan
Erzincan'da Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan uygulamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yaya ve sürücüleri bilgilendirdi.
Uygulamada vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Siirt
Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hükümet Caddesi'ndeki Saat Kulesi önündeki uygulamada, durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı, trafik güvenliğine ilişkin broşür dağıttı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da ekiplerle uygulamaya katıldı.
Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümlü, yaralamalı trafik kazalarının önlenmesine yönelik bu uygulamanın yapıldığını belirterek "Ülke genelinde yapılan uygulama kapsamında biz de ilimizde uygulamayı yapan ekiplere refakat ettik. Bütün sürücülerden kurallara uymalarını bekliyoruz." diye konuştu.
Uygulamaya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da katıldı.
Şırnak
Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'ndaki uygulamaya katıldı, yayalara bilgi verdi, broşür dağıttı.
Araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere yaya geçitlerindeki vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Jandarma ve polis ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda da vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor.
Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda düzenlendikleri uygulamada yayaların güvenliği için bilgilendirme yaptıklarını söyledi.
Çeşitli nedenlerden dolayı oluşan trafik kazalarında can kayıplarının her kesi üzdüğünü ifade eden Pehlivan şunları kaydetti:
"Bu kazaların çoğu kişisel hatalar ve kurallara uyulmamasından kaynaklanıyor. En temel amaç trafik kazalarını, ölümlü kazaları mümkün olduğunca azaltmak hatta inşallah sıfırlamak. Bütün tedbirlerimiz vatandaşlarımızın trafikte çok daha güvenli olmasını sağlamak içindir. Bu vesileyle çağrıda bulunuyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Trafikteki yönlendirme ışıklarına, levhalarına, işaretlerine uyalım. Trafiği yönlendiren personelin ikazlarına uyalım."
Elazığ
Elazığ'da Gazi Caddesi'nde Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'ın katılımıyla uygulama yapıldı.
Etkinlikte sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşür dağıtıldı, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye edildi, yayalara yaya geçitlerini kullanmaları ve trafik kurallarına uymalarını konusunda uyarılarda bulunuldu.
Vali Toraman, burada yaptığı açıklamada, trafikte sürücülerin olduğu gibi yayaların da uyması gereken kurallar ve dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu belirtti.
Bu hususları bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak, sürücülere ve yayalara hatırlatmak istediklerini ifade eden Toraman, "İçişleri Bakanlığımız Türkiye'de kazaları azaltma hedefi içerisinde kazalardaki ölüm ve yaralanma oranlarını da azaltmak için gayret gösteriyor. Biz de burada hem emniyet hem de jandarma teşkilatı bünyesinde ve belediyemizin de personeli marifetiyle bunun için gayret gösteriyoruz. Kolluk olarak önceliğimiz ceza yazmak değil. Hem sürücüleri hem yayaları doğru bilgilendirmek." diye konuştu.
Sürücülerden ve yayalardan kuralları bilmelerini ve kurallara uymalarını istediklerini aktaran Toraman, cezai işlemin bunun en son aşaması olduğunu, bunu arzu etmediklerini bildirdi.
Toraman, "Kurallara ne kadar uyarsak ve çevremizdekileri ne kadar bilgilendirirsek o kadar vazifemizi yapmış olacağız." ifadesini kullandı.
Kocaeli
Kocaeli'de Cumhuriyet Bulvarı'ndaki uygulamada Vali Seddar Yavuz, çocuklara Trafik Haftası'na özel hazırlanan boyama kitabı, broşür, kırmızı düdük, kitap ve oyuncak hediye etti.
Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı da katıldı.
Vali Yavuz, gazetecilere, il genelinde trafik tüm denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek emniyet kemeri takmanın önemine değindi.
Geçen yıl sahada uygulanan denetimlerin 2020'ye kıyasla yüzde 246 oranında artığına işaret eden Yavuz, "Türkiye ortalamasında bu alanda ilk sırada yer almaktayız. Hepimizin amacı can kayıplarını sıfıra indirmek, yaralanmaları ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımızın sevdiklerine huzur içerisinde kavuşmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktır." ifadesini kullandı.
Zonguldak
Zonguldak'ta Valilik önünde yapılan uygulamaya katılan Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç vatandaşları broşürler dağıtarak bilgilendirdi.
Vali Tutulmaz, yaptığı konuşmada yayalar için trafik güvenliğinin öneminden bahsetti.
Bartın
Bartın'da Kapalı Pazaryeri'ndeki uygulamada trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, kara yollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, öğrenci ve vatandaşlara kampanya hakkında bilgi verildi.
Paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması da hedeflenen etkinlikte, trafik ve AFAD ekiplerince sergilenen çeşitli materyaller tanıtıldı ve broşür dağıtıldı.
Etkinliğe Vali Vekili Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan da katıldı.
Muğla
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sınırsızlık Meydanı'nda polis ve jandarma ekiplerince kurulan stantları gezdi. Vatandaşları da uyaran Tavlı, trafik kurallarına riayet edilmesi uyarısında bulundu.
Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile yetkililer de katıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde de Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Jandarma Komutanı Murat Çam'ın katılımıyla, Atatürk Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Üzerinde "Dikkatinle Yol Ver", "Yola Odaklan", "Trafik Işıklarını Takip Et", "Yaya Yolunda İlerle ve Görünür Ol" yazılı broşürler dağıtan jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara kırmızı düdük hediye etti.
Caddede uygulama yapan ekipler, trafik kurallarına riayet etmeyen yaya ve sürücüleri uyardı. Sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Burdur
Burdur Valisi Ali Arslantaş da Adliye Caddesi'ndeki vatandaşları yaya güvenliği hakkında bilgilendirdi.
Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Arslantaş, "Yayaların yaya geçidini kullanmaları, akşam saatlerinde görünür olan kıyafetler giymeleri, trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve hem yayaların hem de sürücülerin trafiğe ve yola odaklanmalarını anlatan broşür dağıttık. Kamuoyunda farkındalık yaratma arzusundayız." diye konuştu.
Jandarma ve polis trafik şube ekipleri de caddedeki yayaları bilinçlendirme çalışması yaparak, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.
Uygulamaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Körük ile Trafik Şube Müdürü Fatih Akyol da katıldı.
Isparta
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen, öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı öğrendiği eğitime katıldı.
Çocuklarla sohbet eden Seymenoğlu, öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgiler verdi.
Seymenoğlu, etkinlikte görev alan polis ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.