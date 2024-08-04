Yarım Çalışma Ödeneği ile çalışan annelere 204,6 milyon lira ödendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 2016'dan 2023'ün haziran ayına kadar çalışan annelere toplam 204,6 milyon lira ödendiğini bildirdi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı şekilde devamını sağlamak amacıyla, çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.
Toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak amacıyla çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ediyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 4, 2024
Doğum yapan kadın çalışanlarımız, başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, analık hali… pic.twitter.com/Ba0yK6ln90
Yarım Çalışma Ödeneği ile kadın istihdamını desteklediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Doğum yapan kadın çalışanlarımız, başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, analık hali izinlerinin bitiminden itibaren kullanacakları ücretsiz izin döneminde İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla Yarım Çalışma Ödeneği'nden yararlanabiliyor. 2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar toplam 204,6 milyon lira ödeme sağlandı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.