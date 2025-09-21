Dolar
logo
Gündem

Yargıtay sürekli alkol kullanan kocayı boşanmada tam kusurlu saydı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol alıp eşine kötü davranan, eşinden habersiz başkalarına borçlanan kocanın boşanmada tam kusurlu sayılarak tazminat ödemesine ilişkin istinaf mahkemesi kararını onadı.

İsmet Karakaş  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Yargıtay sürekli alkol kullanan kocayı boşanmada tam kusurlu saydı

Ankara

Dairenin kararına göre, Amasya'da yaşayan bir kadın, eşinin sürekli alkol aldığını, eve geç vakitlerde geldiğini, alkollü şekilde eve geldiğinde taşkınlık çıkardığını ve kendisine hakaretler ettiğini belirterek, boşanma davası açtı. Eşinin ayrıca başka kişilerden borç aldığını da belirten kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade ederek, boşanmalarına karar verilmesini ve lehine nafaka ile tazminata hükmedilmesini talep etti.

Davalı koca, tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu, eşinin evi terk ettiğini ileri sürdü ve davanın reddine karar verilmesini istedi.

Aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Merzifon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürekli alkol kullanan, alkol kullandığı zamanlarda davacı kadına kötü davranan, eşine hakaretlerde bulunan ve haddinden fazla borçlanan erkeği tam kusurlu bularak tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, erkeğin davacı kadına aylık nafaka ile 25 bin lira maddi, 25 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Erkeğin yerel mahkeme kararına itirazı üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, davacı kadının düzenli gelirinin bulunması nedeniyle nafakanın kaldırılmasına, diğer yönlerden ise verilen kararın uygun olduğuna karar verdi.

İstinaf mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yapılan yargılamanın usul ve kanuna uygun olduğu, erkek tarafının kararın bozulması yönündeki itirazının yerinde görülmediği ifade edildi.

