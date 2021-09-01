Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanması arayışını destekliyoruz
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Ankara
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa sürecine ilişkin, "Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir." dedi.
Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yargıtay Başkanı Akarca açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."
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