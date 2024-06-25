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Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kırmaz seçildi

Yargıda Birlik Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulunda dernek başkanlığına Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz getirildi.

İsmet Karakaş  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kırmaz seçildi

Ankara

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TOBB Sosyal Tesislerindeki genel kurula Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile dernek üyeleri katıldı.

Genel kurulda dernek başkanlığına Birol Kırmaz, başkanvekilliklerine ise Ali Nevzat Açıkgöz ile Ömer Faruk Aydıner seçildi.

Cumali Karakütük genel sekreterliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Yargıtay Üyesi Müslüm Canpolat ise aynı görevin vekilliklerine getirildi.

Derneğin Basın Sözcüsü Ozan Muzaffer Köstü, Dış İlişkiler Sorumlusu Mehmet Ali Kurt, Sayman Güngör Karakoç olurken, yenilenen yönetimde Özhan İnce, Sezer Söylemez, Murat İlhan, Tamer Bulam, Başak Eryılmaz ve Hakan Yumuşak da yönetim kurulu üyesi seçildi.

Denetleme Kurulu Başkanlığına Ömrü Yılmaz, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına Kemal Mecit, Etik Kurul Başkanlığına ise Fatih Muşmal getirildi.

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