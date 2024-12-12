Yapay zeka destekli borsa dolandırıcılığına kanan yüzlerce kişi milyonlarca lira kaybetti
Sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı hisse tavsiyesi vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldıklarını belirten bazı mağdurların savcılıklara başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, bazı sosyal medya platformları üzerinden tavsiye ettikleri hisse senetleriyle yüksek kazanç sağlayacaklarını vadederek ulaştıkları kişileri dolandıran şüpheliler, mağdurlarla WhatsApp üzerinden iletişime geçti.
Burada sahte banka isimleri ve kurumsal kimlik izlenimiyle mağdurlarda güven oluşturan şüpheliler, kurdukları yazılımla hisse senedi alım satımı yapıldığını öne sürdükleri uygulamanın indirilmesini istedi.
Bu uygulamayı indiren mağdurlardan kişi başı 10 bin lira giriş ücreti talep edilerek başlayan dolandırıcılık zinciri, bazı kişilerde 6 milyon liraya kadar çıkan ek ödemelerle sürdürüldü.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yüzlerce mağdur, bulundukları illerin cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulundu. Savcılıklar da söz konusu iddia üzerine soruşturma başlattı.
Mağdurlar nasıl dolandırıldığını anlattı
Mağdurlar sundukları suç duyurusu dilekçesinde yaşanan dolandırıcılık olayında paralarını nasıl kaptırdıklarını anlattı.
Bu kişilerden Burcu H, savcılığa verdiği dilekçede, daha önce sisteme girmek için verdiği parasını kurtarmak için bir kez daha dolandırıldığını ifade etti.
Parasını çekmek istediğinde kendisinden 130 bin 522,94 lira vergi yatırması gerektiğinin söylendiğini aktaran Burcu H, dilekçesinde şunları kaydetti:
"Ben de kolaylık olsun diye 94 kuruş eksikle 130 bin 522 lira gönderdim ancak tam tutar olmadığı gerekçesiyle ödeme kabul edilmedi. İade yapılmadan, belirtilen tutarın tekrar yatırılması söylendi. Zararımdan kurtulmak için belirtilen tam tutarı bir kez daha gönderdim. Ertesi gün 'Paranız yanlış hesaba geçti, işlemi tamamlamak için 200 bin lira sermaye fonu yatırmanız gerek.' cevabı verildi. Bunun üzerine korku ve paniğe kapılarak 200 bin lirayı verilen 'Tunahan Taş YFT' IBAN hesabına gönderdim ancak işlemi yaparken alıcı adını YFT ibaresini yazmadan 'Tunahan Taş' olarak girdiğim için ödemenin gerçekleşmediği belirtilince artık dolandırıldığımı anladım."
"Yapay zekayla kurulan bir tuzak"
Bir kısım mağdurların avukatı Başbuğ Kürşad Safi, AA muhabirine, örgütün uluslararası bağlantıları olduğundan şüphelendiklerini belirterek, "Elde ettiğimiz belgeler ve yürüttüğümüz araştırmalar, bu sistemin yapay zeka destekli bir dolandırıcılık ağı olduğunu gösteriyor. Dolandırıcılar, 'Arif Elkin' isimli bir yatırım danışmanının kimliğiyle mağdurları kandırdı ancak bu ismin gerçek bir kişi olmadığı, yapay zeka tarafından oluşturulmuş sahte kimlik olduğu anlaşıldı." diye konuştu.
Mağdurların, önce WhatsApp gruplarına alınarak buradan da bir banka ismiyle oluşturulan uygulamaya yönlendirildiklerini anlatan Safi, uygulamada mağdurların hesaplarındaki tutarların her gün arttığının gösterildiğini söyledi.
Gerçekte ise herhangi bir hisse senedi alımının veya kar durumunun olmadığına dikkati çeken Safi, "Paralarını çekmek isteyen mağdurlara, puanlarının yetersiz olduğu veya önce vergi ödemeleri gerektiği gibi bahaneler sunuldu. Ödeme taleplerini yerine getirenler dahi hiçbir şekilde paralarını geri alamadı." dedi.
"Her bir mağdurun zararı 500 bin ile 6 milyon lira arasında değişiyor"
Dolandırıcıların ekim ayında oluşturduğu WhatsApp grubunun 6 Aralık'ta kapatıldığını aktaran Safi, her bir mağdurun zararının 500 bin ile 6 milyon lira arasında değiştiğini ifade etti.
Başbuğ Kürşad Safi, toplam mağdur sayısının 200'ün üzerinde olduğunu belirterek, şu ana kadar Türkiye'nin farklı illerinden birçok kişinin bu konuda savcılıklara giderek şikayetçi olduğunu anlattı.
"Yatırım danışmanlığı lisansı olmayanlara güvenmeyin"
Bilişim hukuku alanında çalışmalar yapan Avukat Rıdvan Yıldız da son dönemde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden artan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkati çekerek, borsa ve kripto para piyasalarının finansal bilgisi sınırlı küçük yatırımcılar için büyük riskler oluşturduğunu söyledi.
Yıldız, WhatsApp, Telegram gibi platformlar üzerinden kurulan grupların sahte referanslar, yanıltıcı dekontlar ve kazanç vaatleriyle kısa sürede güven sağladıktan sonra büyük dolandırıcılıklar yapabildiklerini anlattı.
Sermaye piyasaları mevzuatına göre, lisansı bulunmayan kişi ve kurumların yatırım danışmanlığı yapmasının suç olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Yasal aracı kurumlar ve bankalar üzerinden işlem yapan yatırımcılar, dolandırıcılık riskinden korunabilir ancak sosyal medya üzerinden yatırım tavsiyesi veren ve para transferi talep eden kişilerle işlem yapmak, hem dolandırılma hem de yasal sorunlarla karşılaşma riskini artırır. Örneğin bilmeden para yatırdığı kişi, uygulama ya da internet sitesi; terör, yasadışı bahis gibi suçlara karışmış olabilir. Böyle bir durumda dolandırılmanın yanı sıra bu suçlarla ilgili soruşturmayla da muhatap olunabilir."
Avukat Yıldız, borsa ve kripto para piyasalarının oyun yeri olmadığını, yüksek kazançların olabileceği gibi büyük kayıpların da yaşanabileceğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, şu uyarıları yaptı:
"Yatırıma meraklı olanlar öncelikle finansal bilgilerini arttırmak için araştırma yapmalı, hatta eğitim almaları da büyük zararlardan kendilerini koruyacaktır. Borsa gibi acımasız piyasalarda kimsenin kimseye bedavadan büyük paralar kazandırmayacağını, bunu vadedenlerin gerçekçi olmadığını yatırımcıların bilmesi gerekiyor. Bu gibi dolandırıcılıkları yapanların çoğunlukla bulunamadığı, dolandırılanların ise dolandırıldıklarıyla kaldıkları birçok örnek var. Bu durumu yaşamamak için sosyal medya ya da farklı iletişim araçlarıyla yatırımcıları etkilemeye çalışan yetkisiz yatırım danışmanlarının tavsiyelerinden uzak durmak gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.