Yangın söndürme uçağının Milas'taki müdahalesi İHA tarafından görüntülendi
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına Rus yangın uçağının 40 ton suyla müdahale etmesi insansız hava aracı tarafından görüntülendi.
Muğla
Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına uçak ve helikopterle müdahale devam ediyor.
Milas ilçesi Fesleğen mevkisinde devam eden orman yangınında görev yapan 40 ton su atma kapasitesine sahip Rus yangın söndürme uçağının müdahalesi, insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi.
Görüntüde, uçağın 40 ton suyu dumanlı ve alevlerin yükseldiği bölgeye bırakması anbean kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.