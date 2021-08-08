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Yangın söndürme uçağının Milas'taki müdahalesi İHA tarafından görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına Rus yangın uçağının 40 ton suyla müdahale etmesi insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

Durmuş Genç   | 08.08.2021
Yangın söndürme uçağının Milas'taki müdahalesi İHA tarafından görüntülendi

Muğla

Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına uçak ve helikopterle müdahale devam ediyor.

Milas ilçesi Fesleğen mevkisinde devam eden orman yangınında görev yapan 40 ton su atma kapasitesine sahip Rus yangın söndürme uçağının müdahalesi, insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi.


Görüntüde, uçağın 40 ton suyu dumanlı ve alevlerin yükseldiği bölgeye bırakması anbean kaydedildi.

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