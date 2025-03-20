Dolar
37.92
Euro
41.29
Altın
3,043.97
ETH/USDT
1,970.50
BTC/USDT
84,124.00
BIST 100
9,810.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yalova Valiliğinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama

Yalova Valiliğince, önceki gün 5 yaşındaki Halit Hamo'nun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Sıtkı Yıldız  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Yalova Valiliğinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama

Yalova

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili olarak belediyeler ve İl Özel İdaresine gerekli talimatların verilerek süre tanındığı belirtildi.

"Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan küçük yavrumuz için hem adli hem de idari süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplatılan hayvanların en iyi şartlarda bakılabilmesi için doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarına ivedilikle başlanması ve bu alanlarda besleme noktalarının kurulması talimatlandırılmıştır. Tehlikeli ve saldırgan hayvanların görülmesi durumunda vatandaşların 112'ye yaptığı ihbarlar ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilecektir."

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm görev ve sorumlulukların il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresine ait olduğu hatırlatılan açıklamada, ilgili tüm kurumlara görevlerinin bildirildiği ve sürecin sahada titizlikle takibinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Olay

18 Mart'ta Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yuva Sokağı'ndaki evinden, ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için çıkan Halit Hamo'ya sahipsiz köpekler saldırmıştı.

Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, ağabeyiyle işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
DMM, İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alınmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Yalova Valiliğinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama
İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin inceleme raporuna ulaşıldı

Benzer haberler

Yalova Valiliğinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama

Yalova Valiliğinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama

Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuklardan biri yaralandı

Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuklardan biri yaralandı
Yalova'da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor

Yalova'da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor
Rana bebeğin otopsisinde köpek ısırığından başka bulguya rastlanılmadı

Rana bebeğin otopsisinde köpek ısırığından başka bulguya rastlanılmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet