Dolar
41.45
Euro
48.74
Altın
3,768.02
ETH/USDT
4,187.60
BTC/USDT
112,915.00
BIST 100
11,355.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 104 gözaltı

Usulsüz yolla Türk vatandaşlığı kazandırarak 181,2 milyon dolar döviz kaybına yol açtığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 19 ildeki operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Gökçe Karaköse, Mustafa Hatipoğlu  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 104 gözaltı

İstanbul

Usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ederek, 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 19 ildeki eş zamanlı operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen ekspertiz raporlarıyla bazı yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gizli tanık beyanları ve saha araştırmaları sonucunda organize suç örgütünün, yasada öngörülen Türk vatandaşlığı kazanılmasına yeter miktarda dövizin ülkeye girişi olmadan hayali para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.

Suç örgütü mensuplarınca muvazaalı satış işlemi yaptırıldığı, bu işlem için de vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği anlaşıldı. Sahte içerikli yüksek değerli ekspertiz raporları doğrultusunda mülk edinme yoluyla vatandaşlık kazandırmayı düzenleyen kanunun amacına aykırı şekilde hareket edilerek, devletin zarara uğratıldığı belirlendi.

Örgütün muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade ettiği, iade işlemini garanti altına almak amacıyla yabancı uyruklu kişilere taahhüt senetleri imzalattırdığı, örgütte bu yönteme "BABATAK" isminin verildiği tespit edildi.

MASAK raporu hazırlandı

Savcılığın talebi doğrultusunda hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerinden, organize suç örgütü üyelerinin para hareketleri saptandı.

Soruşturma kapsamında, hayali satışlar dolayısıyla 451 yabancı uyruklu kişiye, 50 bin dolar karşılığında, aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazanımının gerçekleştirildiği, usulsüz işlemlerin de 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlendi.

Savcılık, 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 104'ünü gözaltına aldı.

Usulsüz Türk vatandaşlığı kazanan kişilerin, "5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na muhalefet" suçu nedeniyle vatandaşlıklarının iptal edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü
İstanbul'da yüzücüler Gazze'ye destek için Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kulaç attı

Benzer haberler

Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 104 gözaltı

Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 104 gözaltı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 792 kişi yakalandı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 792 kişi yakalandı
Yatırım dolandırıcılığı için mağdurlara mobil uygulama yükletmişler

Yatırım dolandırıcılığı için mağdurlara mobil uygulama yükletmişler
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet