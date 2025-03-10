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X sosyal medya platformunda uzun süreli erişim sorunu yaşandı

ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı, üyeler saatlerce paylaşım yapamadı.

Mücahit Oktay  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
X sosyal medya platformunda uzun süreli erişim sorunu yaşandı

New York

Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

X'in New York'lu kullanıcıları için hala bağlantı sorunu devam ederken, sorunla ilgili Musk'tan veya platformun herhangi bir yetkilisinden henüz bir açılama yapılmadı.



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