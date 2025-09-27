Dolar
Dünya

Kamuya açıklanan yeni Epstein belgelerinde Elon Musk, Steve Bannon ve Bill Gates'in adı geçiyor

Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin yeni açıklanan belgelerde, X şirketinin sahibi Musk, ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Bannon, Microsoft'un eski CEO'su Gates ile PayPal ve Palantir'in kurucu ortağı Thiel'in isimleri yer alıyor.

Irmak Akcan  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Kamuya açıklanan yeni Epstein belgelerinde Elon Musk, Steve Bannon ve Bill Gates'in adı geçiyor

Ankara

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin yeni açıklanan belgelerde, X şirketinin sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates ile PayPal ve Palantir'in kurucu ortağı Peter Thiel'in isimleri yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokratlar tarafından yayınlanan Epstein'ın mal varlığıyla ilgili belgelerde yeni isimler bulunuyor.

Belgelerde, Trump'a desteğiyle bilinen Musk, Trump'ın bir dönem danışmanlığını yapan Bannon, Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates, Paypal'ın kurucu ortağı Peter Thiel ve İngiliz Prensi Andrew'un da

6 Aralık 2014 tarihli bir kayıtta Musk'ın bir "adaya" gittiğinden bahsedilen belgelerde, Gates ile bir kahvaltı partisi planlandığı aktarıldı.

Belgelerde, veri madenciliği için yazılım platformları konusunda uzmanlaşmış Palantir Technologies şirketinin kurucu ortağı milyarder Thiel'in 27 Kasım 2017'de Epstein ile öğle yemeği yediği, Bannon'ın ise 16 Şubat 2019'da Epstein ile kahvaltı programında yer aldığı belirtiliyor.

Prens Andrew ise belgelerde Epstein'ın özel jetinde yolcu olarak yer alıyor.

Komite, açıklanan belgelerde Epstein'ın telefon kayıtlarının, uçuş kayıtlarının ve manifestolarının kopyalarının, mali defterlerinin ve günlük programının bulunduğunu ifade etti.

Demokratların Gözetim Sözcüsü Sara Guerrero, yaptığı açıklamada, "Jeffrey Epstein'ın dünyanın en güçlü ve en zengin adamlarından bazılarıyla arkadaş olduğu her Amerikalı için açık olmalıdır. Açıklanan her yeni belge, hayatta kalanlar ve mağdurlar için adaleti sağlamaya çalışırken bize yeni bilgiler sağlıyor." ifadelerini kullandı.


