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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandıoğlu   | 21.10.2021
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Emre Ilıkan / AA

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Saliha Mert, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Mert, şunları kaydetti:

"Biz onları bitirmeyene kadar geri adım atmayacağız. Evlatlarımızı istiyoruz. Onları yeneceğiz. Biz anneler kazanıp onlar yok olacaklar. Oğlum yalvarıyorum o pisliklerin içinden çık. Seni çok özledim. Ben ve kardeşlerin seni bekliyoruz. Çok iyi, çok merhametli bir devletimiz var. Senin o canavarların içinde ne işin var? Annene, devletine dön gel şu gözyaşlarımız dinsin, biraz da onlar ağlasın."

Çocuğu 9 yaşındayken dağa kaçırılan Eyüp Baran da evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Yedi yıldır evladından haber alamadığını aktaran Baran, "Çocuğumu evin önünden kaçırdılar. Evladımı 7 yıldır arıyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Allah onların belasını versin. Onlardan nefret ediyoruz. Allah onları kahretsin. Tüm mağdur aileleri buraya davet ediyorum. Kimseden korkmasınlar. Allah'ın izniyle biz kazanacağız."

Oğlundan teslim olmasını isteyen Baran, "Oğlum gittiğin yol, yol değil, yanlış yoldasın. Onlar Amerika ve İsrail uşağıdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Bayrağımızı ve ülkemizi seviyoruz. Devletimiz güçlü gel teslim ol."

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