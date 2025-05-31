Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
104,167.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "4. Türkiye Gençlik Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sadrettin Kaya  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Van

Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki kara yolunun Aşağı Kuyucak Mahallesi yakınlarında, Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Sıddık Arslan yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil çarpıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız
Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
3. Uluslararası Aile Sempozyumunda "Din ve Aile" oturumu düzenlendi
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Eskişehir'de tırmanma yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı

Benzer haberler

Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hastane duvarları gönüllü gençlerin fırçasıyla renklendi

Van'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği dronla görüntülendi

Kolluk kuvvetleri "Van'ın incileri" için gece gündüz nöbette

Kolluk kuvvetleri "Van'ın incileri" için gece gündüz nöbette
Van'da 100 yaşına giren Önay, ilk kez doğum gününü kutladı

Van'da 100 yaşına giren Önay, ilk kez doğum gününü kutladı
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet