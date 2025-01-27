Dolar
35.73
Euro
37.53
Altın
2,767.55
ETH/USDT
3,051.80
BTC/USDT
98,852.00
BIST 100
10,015.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Uzmanından fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcılarının ihbar edilmesi çağrısı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında yangın söndürme tüplerindeki fahiş fiyat artışları dikkati çekerken, vatandaşların bu işletmeleri Ticaret Bakanlığına bildirmesi önem taşıyor.

Serhat Tutak  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Uzmanından fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcılarının ihbar edilmesi çağrısı

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında yangın tüpleri gibi yangın söndürme malzemelerine talep hızla arttı. Bazı işletmelerin söz konusu ürünlerin fiyatında yüksek artış yaptığı görüldü.

Ticaret Bakanlığı ekipleri de yangın söndürme malzemeleri satan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik gerekli cezai işlemleri uygulamaya başladı.

"Tüketici haklarına ve toplumsal vicdana aykırı"

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bolu'da yaşanan acı olayın ardından yangın tüpleri ve iş güvenliği malzemelerinde fahiş fiyat artışlarının yaşandığı yönündeki haberlerin kamuoyunda büyük tepki çektiğini söyledi.

Bu fiyat artışlarının ahlaki olmayan bir fırsatçılık olduğuna işaret eden Koçal, "Toplumun güvenliğini ve hayatını doğrudan ilgilendiren ürün ve hizmetlerde yapılan bu tür fiyat manipülasyonları, hem tüketici haklarına hem de toplumsal vicdana aykırıdır." dedi.

Koçal, tüketicilerin, yangın ve iş güvenliği malzemelerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşması durumunda bunu yetkili mercilere iletmesi gerektiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu firmalar mutlaka Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayet edilmeli, şikayetler Ticaret Bakanlığına ve ALO 175 Tüketici Hattı'na yapılmalıdır. Bu tür fiyat artışlarının önlenmesi için ilgili bakanlıkların denetim çalışmalarına yerel yönetim ekipleri de dahil edilmeli, yerelde daha hızlı ve etkin müdahale mekanizmaları oluşturulmalıdır. Haksız fiyat artışıyla fırsatçılık yapan firmalara caydırıcı cezalar uygulanmalı, bu kişilere ve işletmelere gerekirse ticaretten mene kadar yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Üretici, satıcı ve sağlayıcıların kriz dönemlerinde toplumun güvenini suiistimal etmek yerine ticari ahlaka ve toplumsal dayanışma bilincine uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Koçal, bu konuda ticaret ve esnaf odalarının da üyelerini takip etmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı
Uzmanından fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcılarının ihbar edilmesi çağrısı
Kişisel verilere hukuka aykırı erişim sağlayan çeteye yönelik operasyon
İş yeri sahibi-kiracı anlaşmazlığı "kirada artış ve 2 yıl sonra tahliye" şartıyla çözüldü

Benzer haberler

Uzmanından fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcılarının ihbar edilmesi çağrısı

Uzmanından fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcılarının ihbar edilmesi çağrısı

MEB, "diğer ücretler" ve "genel gider" adı altında ücret talep eden özel okulları uyardı

ESK, ramazan ayı öncesinde 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi:

MEB "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet