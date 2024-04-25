Dolar
32.49
Euro
34.94
Altın
2,325.05
ETH/USDT
3,140.50
BTC/USDT
64,059.00
BIST 100
9,785.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de “Türkiye-Kazakistan İş Forumu”nda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Trabzon Tanıtım Günleri Etkinliği'nde konuşuyor
logo
Gündem

"Uyku apnesi tanısı konanlar ehliyet alamayacak" haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek" haberleri üzerine, ilgili yönetmelikte güncel değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Ahmet Buğra Olaç  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
"Uyku apnesi tanısı konanlar ehliyet alamayacak" haberleri

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında, ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilen kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği, doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Uyku apnesi tanısı konanlar ehliyet alamayacak" haberleri
Çankırı'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edildi
Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç kızın ayağı kırıldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 24. turda da sonuç çıkmadı
Bursa Uludağ Üniversitesi ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı

Benzer haberler

"Uyku apnesi tanısı konanlar ehliyet alamayacak" haberleri

"Uyku apnesi tanısı konanlar ehliyet alamayacak" haberleri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet