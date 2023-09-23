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Üsküdar'da bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı

Üsküdar Çengelköy sahilinde bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı.

Zeynep Yeşildal  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Üsküdar'da bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı Fotoğraf: Zeynep Yeşildal/AA

İstanbul

Boş zamanlarında oltayla balık tutan 19 yaşındaki Mert Kurt, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline geldi.

Kurt, burada bir süre vakit geçirdikten sonra oltasında ağırlık hissetti.

Oltasındaki balığı kıyıya çeken Kurt, yavru köpek balığı avladığını fark etti.

Kurt, daha önceki bir av sırasında oltasına takılan köpek balığını denize bıraktığını ancak bu kez bırakmayacağını söyledi.

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