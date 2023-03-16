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UNFPA yetkilisi Florence Bauer, Adıyaman'da aileleri ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Adıyaman 32. Çadır Kent'te yürütülen destek çalışmalarını inceledi.

Recep Bilek, İlyas Gün  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
UNFPA yetkilisi Florence Bauer, Adıyaman'da aileleri ziyaret etti

Adıyaman

UNFPA ile Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) işbirliği kapsamında Adıyaman'a gelen Bauer, çadır kentte ailelerle sohbet etti, ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Bauer, AA muhabirine, depremin büyük yıkıma neden olduğunu ve hayatta kalanlar için yaşam şartlarının zorlayıcı olduğunu belirtti.

Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bauer, "UNFPA olarak özellikle kadınlar ve çocuklar için hijyen kitlerimizi ve aynı zamanda cinsel sağlık kitlerimizi her zaman sağlamaya devam ediyoruz. Bugün buradaki yerleşkeyi ziyaret ettik. Burada 10 gün sonra doğum yapacak kadınla konuşma fırsatım oldu. Kendisine anne ve doğum kitlerini sağlayacağız. Doğum için neler yapabileceği ve takibini nasıl gerçekleştirebileceği konusunda kendisine bilgi verdik." diye konuştu.

Bauer, engelli çocuğu bulunan aileyle de görüştüğünü, ihtiyaçları noktasında destek sağladıklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.

Kadınların desteklenmesi kapsamında rehberlik ve danışmanlık alabilecekleri yönündü bilgiler verdiklerine değinen Bauer, şunları kaydetti:

"Gezdiğimiz deprem bölgesinde toplam 225 bin civarında gebe kadın olduğunu tespit ettik. Buna göre bir ay içerisinde 25 bin bebeğin doğacağını tahmin ediyoruz. Deprem bölgesinde sağlık hizmeti veren tesislerin kısmen ya da tamamen hasarlı olduğunu biliyoruz. Bu kişilerin hem doğum öncesi, hem doğum sonrasında hem de bebeklerinin ihtiyaçları için kısıtlı imkanlar dahilinde neler yapabileceklerini ve bizim bu noktada onlara nasıl destekler sunabileceğimizi de kendilerine ilettik."

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