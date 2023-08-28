Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, İETT otobüsünün çocuklara çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, İETT otobüsünün çarptığı çocukların savrulması yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.