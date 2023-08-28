Dolar
26.56
Euro
28.71
Altın
1,922.49
ETH/USDT
1,651.70
BTC/USDT
26,140.00
BIST 100
7,941.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Molde Teknik Direktörü Erling Moe ve futbolcu Martin Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarınki Galatasaray maçına ilişkin RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zafer Arslan  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İETT otobüsünün çocuklara çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, İETT otobüsünün çarptığı çocukların savrulması yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i andı
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda
Adana'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Esenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı

Başkentte kaza yapan aracın sürücüsünü silahla tehdit eden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı, 18 kişi yaralandı

Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı, 18 kişi yaralandı
Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları o günü unutamıyor

Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları o günü unutamıyor
Bilecik'te düğün dönüşü trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Bilecik'te düğün dönüşü trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet