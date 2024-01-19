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Ümraniye'de çöken binaların olduğu bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor

Yıkılan binaların enkazı, yolun göçük meydana gelen kısmına zemini güçlendirmek amacıyla dökülen betonun kurumasının ardından kaldırılacak.

Erol Değirmenci  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Ümraniye'de çöken binaların olduğu bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor

İstanbul

Ümraniye'de, Göztepe-Ümraniye metro hattının inşaat çalışmaları sırasında yolda meydana gelen göçük nedeniyle bitişik haldeki 2 binanın yıkıldığı alandaki güvenlik önlemleri sürüyor.

Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde dün, daha önce boşaltılan biri 4, diğeri ise 3 katlı bitişik haldeki iki binanın yıkıldığı alanda, yoldaki çökme nedeniyle zeminin güçlendirilmesi için dökülen betonun kuruması bekleniyor.

Caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, enkaz alanına geçişlere izin vermiyor.

Yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının betonun kurumasının ardından yapılacağı öğrenildi.

Olay

Göztepe-Ümraniye metro hattının inşaat çalışmaları sırasında dün Seyrantepe Caddesi'nin bir kısmında çökme meydana gelmişti.

Yoldaki göçük yüzünden hasar gören biri 4, diğeri ise 3 katlı bitişik haldeki 2 bina bir süre sonra yıkılmıştı. Bu binaların daha önceden tedbir amacıyla boşaltıldığı bildirilmişti.

Bölgedeki çalışmalar kapsamında çökmenin yaşandığı caddedeki 5 bina daha güvenlik amacıyla boşaltılmıştı.

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