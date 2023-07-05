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Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına 9 Temmuz'da üçüncü kez yapılacak Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

Bozhan Memiş  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı Fotoğraf: Bozhan Memiş/AA

İstanbul

Yeşilyurt Spor Kulübünde düzenlenen toplantıda, Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Fuat Çimen, Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı Ayla Erdim, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Ganiç ve Mutlu Aydın Güneşli ile Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu hazır bulundu.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, koşunun Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anısına düzenlendiği ifade ederek, "Bu koşu bizim büyük bir projemizdi. Unutmamak, unutturmamak ve soykırım utancını dünyaya duyurmak için koşuyoruz. Yaşananlar sivil halka karşı yapılan bir vahşetti. 9 Temmuz sabahı düzenlenecek koşu, önceki yıllarda olduğu gibi Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda başlayacak. Kaybedenin olmadığı etkinliğimizde tüm katılımcılar madalya ile ödüllendirilecek." açıklamalarını yaptı.

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, koşunun üçüncüsünün gerçekleştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"8 bin 372 kişinin, soykırıma uğramasıyla sınırlı olan bir durum değil bu. Şehitlerimiz var. Hala bulunamayan ve hayatını kaybetmiş soydaşlarımız var. Bu etkinliğin amacı bu yaşananların unutulmaması. Soykırımların unutulmaması için herkesi 9 Temmuz'da bekliyoruz."

Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu da koşunun yalnızca Boşnak Soykırımı için değil, soykırıma uğramış tüm toplumlar için yapıldığını açıklarken, koşuyla ilgili detayları aktardı.

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