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Uluslararası Makine Fuarı'nda 'zabıtaların teftiş girişimi' tepki topladı

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Makine Fuarı'nda "zabıtaların teftiş girişimi" tepki topladı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 19.03.2022
Uluslararası Makine Fuarı'nda 'zabıtaların teftiş girişimi' tepki topladı

İstanbul

Bakırköy Belediyesi zabıtalarının, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne (İDTM) bağlı İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Makine Fuarı'nda, firmaların levha boylarını ölçümü, tabela vergisi için teftiş yapmak istemesi nedeniyle gerginlik meydana geldi.

Fuarın organizatör firması Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, fuara zabıtaların baskın gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Sadece bizi değil, bütün ülkeyi utandırıyorsunuz, yapmayın. Yerli ve yabancı katılımcılarla karşı karşıya gelmenizin nedeni Türkiye'de değil, dünyada böyle bir uygulamanın olmaması." ifadelerini kullandı.

"Yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı en şiddetle kınıyoruz”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ihracatını savaş şartlarına rağmen geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, yabancıları bin bir güçlükle fuarlarımıza getirdiğimiz dönemde özellikle yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın hiçbir ülkesinde fuar merkezlerine bu şekilde üniformalı ekiplerle adeta baskın yapılmasının düşünülemeyeceğini belirten Avdagiç, “Ne Türkiye’de ne dünyada da böyle bir uygulama bugüne kadar yaşanmamıştır. Bu tutumu şiddetle kınıyoruz, önlemek için tüm gayreti göstereceğimizi duyuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yabancı ziyaretçiler: "Bu tür bir uygulamayla ilk defa karşılaştık"

Fuara katılan yerli firma sahiplerinden birisi “Burası semt pazarı değil, yüzlerce ziyaretçinin bulunduğu uluslararası bir fuar alanı." diyerek tepkisini gösterdi.

Türkiye’ye ticaret için gelen yabancı alıcılar ise olanları şaşkınlıkla izledi.

Fuara katılan yabancı ziyaretçiler, bu tür bir uygulamayla ilk defa karşılaştıklarını belirterek, "Muhtemelen bir fuarda olabilecek en kötü şey bu olsa gerek, çünkü burada iş yapılıyor. Burada asılı olan tabelaların vergisi için gelmelerine şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Bu arada, söz konusu gerginlik nedeniyle fuarın resmi açılışı da yapılamadı.

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Uluslararası Makine Fuarı'nda 'zabıtaların teftiş girişimi' tepki topladı