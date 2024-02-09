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Ulusal ve uluslararası medya mensupları Kahramanmaraş'ta deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 34 basın mensubuna yönelik Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gezi düzenledi.

Muhammet Mutaf  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Ulusal ve uluslararası medya mensupları Kahramanmaraş'ta deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi

Kahramanmaraş

Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de gazetecilerin aralarında bulunduğu 34 basın mensubuna, Onikişubat Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, bir yıl önce kentin ve bölgenin büyük bir afet yaşadığını hatırlatarak, depremler nedeniyle şehirde mevcut yapı stokunun yüzde 25'nin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremlerde kentin her tarafının hasar gördüğünü ifade eden Ünlüer, depremler nedeniyle 12 bin 700 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Kentte şuan itibarıyla 38 bin civarında konteynerin kurulduğunu ve 138 bin afetzedenin misafir edildiğini dile getiren Ünlüer, çadırlarda yaşayan vatandaşların bulunmadığını belirtti.

Kalıcı konutlara yerleşimi 6 Şubat'ta başlattıklarını ifade eden Ünlüer, "9 bin 300 konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 30 bin konutu tamamlamış olacağız. Tüm hak sahiplerinin konutlarına sahip olana kadar bu yapım çalışmalarımız devam edecek. 69 bin hak sahibi vatandaşımız var. 44 bini il ve ilçe merkezlerimizde, 25 bini kırsal mahallelerimizde. Şehir merkezinde kentsel dönüşüm kanalıyla 10 bin bağımsız birimin dönüşümünü devlet olarak sağlıyoruz." diye konuştu.

Deprem yönetmeliğine ilişkin konuşan Vali Ünlüer, son dönemde yapılan yeni konutların mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini ifade etti.

Şehirde son deprem yönetmeliğine göre yapılıp ve yıkılan binanın olmadığını kaydeden Ünlüer, şehir merkezlerinde kat yüksekliğiyle ilgili bir sınırlamanın geldiğini söyledi.

Ünlüer, depremzedelerin defin işlemlerinin dini kural ve kaidelere uyularak yapıldığını, aile fertlerinin yanlarında şehitliğe defnedildiğini belirtti.

Kentin sanayi şehri olduğunu bildiren Ünlüer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada işsizlik sorunu yok. Şu anda sanayimizde ciddi bir şekilde iş gücü talebi var. Dolayısıyla konteynerde yaşayan insanlarımızın işle ilgili problemleri yok, çalışabiliyorlar. Sanayi çok kısa sürede toparlandı, yüzde 40'larda kapasitesi düşmesi oldu ama şu anda tamamı faaliyette. Devletimiz Toplum Yararına Çalışma Programları'yla işini kaybedenleri işsiz bırakmadı."

Program, Vali Ünlüer'in gazetecilerin sorularını cevaplamasıyla sona erdi.

Basın mensupları daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ evlerini gezdi.

Koç Umutkent Konteyner Kenti'ni ziyaret eden gazeteciler, burada depremzedelere sunulan hizmetleri gezdi, vatandaşlarla röportaj yaptı.

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