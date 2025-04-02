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Uludağ'da otelde çıkan yangında ağır yaralanan Fikriye Usta yaşam mücadelesini kaybetti

Uludağ'daki otel yangınında ağır yaralanan Fikriye Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saliha Nur Köksal  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Uludağ'da otelde çıkan yangında ağır yaralanan Fikriye Usta yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa

Uludağ'daki bir otelde 27 Mart'ta çıkan yangında milli kayakçı oğlu Berkin Usta ve eski milli kayakçı eşi Yahya Usta'yı kaybeden Fikriye Usta, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yoğun bakım ünitesindeki 7 günlük tedaviye rağmen kurtarılamayan Usta için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Olay

Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmiş, otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Usta ve oğlu Berkin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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