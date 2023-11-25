Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar." ifadesini kullandı.
Ankara
Uraloğlu, X sosyal medya hesabından kış lastiğinin önemine ilişkin paylaşımda bulundu.
✨️Aracınızı kış şartlarına hazırlayın!— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) November 25, 2023
Zorunlu kış lastiği uygulaması "1 Aralık"ta başlıyor.
Kış lastiğinizi takın; unutmayın doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar.🚗⛓️ pic.twitter.com/zzpCz5t9R1
Sürücülere "Aracınızı kış şartlarına hazırlayın." çağrısında bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar."
Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde valilik kararlarıyla 25 Kasım'a çekilirken Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta uygulanmaya başlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.