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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, X'deki erişim kesintisine ilişkin bilgi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan,"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, X'deki erişim kesintisine ilişkin bilgi verdi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:

"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."

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