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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan altıncı kafile Elazığ'a geldi

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan altıncı kafile Elazığ'a ulaştı.

Suat Öztürk   | 16.05.2022
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan altıncı kafile Elazığ'a geldi Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 180 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu ve İsmail Alsancak'ın da bulunduğu karşılama komitesince çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, kargo işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Kente gelen altıncı kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 928'e ulaştı.

Ahıska Türkü Bahadır Ahmetova, AA muhabirine, Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını söyledi.

Türkiye'nin kendilerini savaşın içinden çıkararak buraya getirdiğini ifade eden Ahmetova, şunları kaydetti:

"Bombalar havada uçuyordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hiçbir zaman Türkiye bizi yalnız bırakmadı, bizlere sahip çıktı. Türkiye, 'Bunlar bizim evlatlarımızdır, sahip çıkarız.' dedi. Türkiye var olsun. Her zaman arkamızda. Ninem, dedem dedi ki; ‘Biz yurdumuza ulaşamadık, gidemedik toprağımıza, Allah sizleri ulaştırsın.' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizlere sahip çıktı. Bizi buraya getirdi. Türk halkından Allah razı olsun."

Mihrali Ahmetoğlu da beklemedikleri anda savaşın başladığını ifade ederek, kendilerini kurtaran tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.

Savaş nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını anlatan Ahmetoğlu, "Hastalarımız ilaç bulamadı. Hastaneler sağlıklı işlemiyordu. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri buraya getirdi. Şu an Türkiye'deyim, yaşadığımı sözle anlatamam. Çünkü ana babalarımız 75 yıl sürgün yaşadı. Biz de o sürgünü yaşadık. Aklımızda tek bir şey vardı, vatana gitmek, vatana kavuşmak. Dinimiz ve medeniyetimiz bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Muhabbet Alimova da Türkiye sayesinde artık kendilerini güvende hissettiklerini dile getirerek "Çok korktuk. Türkiye'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Biz razıyız. Türk toprağını, bayrağını öperim." dedi.

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