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Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Hakan Burak Altunöz   | 23.06.2021
Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı

Trabzon

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişilerin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, İstanbul'da 4, Antalya'da 1, Malatya'da 1 ve İzmir'de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

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