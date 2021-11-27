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Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmında yangın çıktı

Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Metin Tokgöz   | 27.11.2021
Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmında yangın çıktı Fotoğraf: Metin Tokgöz - Anadolu Ajansı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, tersanede bakımda bulunan Panama bandıralı geminin motor bölümü ile kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın, yakıt tankerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma ve köpük çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan soğutma çalışmalarına destek amacıyla Tuzla ve Pendik Belediyesi'ne ait su tankerleri de olay yerine yönlendirildi.

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