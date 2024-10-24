Dolar
34.24
Euro
37.08
Altın
2,737.37
ETH/USDT
2,522.60
BTC/USDT
66,892.00
BIST 100
8,867.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Taksici Murat Arslan için Kahramankazan’da cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları AA'ya konuştu

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, "Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz." dedi.

Zafer Fatih Beyaz, Ömer Olcay  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları AA'ya konuştu Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın yakınları, AA muhabirine konuştu.

Şehit Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, Arslan'ın aileden taksici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kimseye kötülükleri olmaz. Murat, günde 5 vakit namazını kılar, sadece insanlara iyilik yapma peşinde koşar, ekmeğin derdinde, gariban bir insandı. Bu olayı hak edecek hiç hareket yapmadı. Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Murat'ın düştüğü durum, başka ocaklar yanmasın, başka ocaklara düşmesin. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz."

Arslan'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Çavuş, "Murat, hem amcamın torunu hem halamın torunu. İki taraftan da akrabayız. 20'li yaşlarda iki oğlu, 15 yaşında da bir kızı vardı." dedi.

"Olayı televizyondan öğrendik"

Murat Arslan'ın kayınbiraderi Ramazan Memiş de olayı televizyondan öğrendiklerini belirterek, "Murat kendi halinde, iyi bir insandı. Aile olarak da temiz insanlardır, namazlı, abdestli insanlar. Olmasa çok iyiydi ama maalesef başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Üzüntülerini dile getiren Memiş, "Şehitlik güzel bir şey, olmasa daha iyiydi çünkü arkada üç çocuk var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hainler için bir şey yok, onlar geberdi gitti ama ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı
Ankara'da Macaristan Milli Günü programı düzenlendi
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları AA'ya konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TUSAŞ'a) Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme kararlılığını perçinlemiştir
SAHA EXPO'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlar için tören düzenlendi

Benzer haberler

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları AA'ya konuştu

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları AA'ya konuştu

Mardinli 15 Temmuz şehidinin ailesi, FETÖ elebaşı Gülen'e hakkını helal etmiyor

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne şehit babasından "Cezaevinde sürünmesini isterdim" tepkisi

15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın eşi: Milletimizin gözü aydın

15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın eşi: Milletimizin gözü aydın
15 Temmuz gazisi İlhami Çil: O vatansız, bir hain olarak öldü

15 Temmuz gazisi İlhami Çil: O vatansız, bir hain olarak öldü
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Çekmeköy'de millet bahçesinde yaşatılacak

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Çekmeköy'de millet bahçesinde yaşatılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet