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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Taksici Murat Arslan için Kahramankazan’da cenaze törenine katılıyor.
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TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez."

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