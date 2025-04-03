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TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer'den ortak üretim için işbirliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ile Brezilya merkezli havacılık ve uzay şirketi Embraer, sivil ve askeri platformlarda ortak AR-GE ve üretim faaliyetleri için işbirliğine gitti.

Zeynep Duyar  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer'den ortak üretim için işbirliği

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen yılın eylül ayında Brezilya'ya gerçekleştirdikleri ziyaretle ilerlettikleri havacılık alanındaki işbirliği sürecini imzalanan anlaşmayla geliştirdiklerini bildirdi.

Söz konusu ülkede düzenlenen LAAD 2025 Savunma Fuarı'nda TUSAŞ ve Embraer arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirten Kacır, "Mutabakat zaptı, sivil ve askeri platformlarda ortak AR-GE ve üretim faaliyetlerine zemin oluşturacak. Türk havacılık sanayisinin küresel ölçekteki etkinliğini, uluslararası işbirlikleriyle güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ da konuya dair açıklamasında, "Bu anlaşmayla ortak üretim faaliyetleriyle iki şirket arasındaki işbirliği güçlenecek. AR-GE ve mühendislik alanında yeni fırsatlar değerlendirilecek. Türk havacılığının küresel ölçekteki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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