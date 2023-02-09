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Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dış güvenliği sağlamakla görevli jandarma taburunun mevzuat çerçevesindeki müdahalesi sonucu firar teşebbüsü önlendi ve kurum güvenliği sağlandı." dedi.

Serdar Açıl   | 09.02.2023
Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama

Ankara

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların, kurumdan dışarıya çıkmaya çalıştığını, jandarmanın mevzuat çerçevesindeki müdahalesi sonucu firar teşebbüsünün önlenerek güvenliğin sağlandığını bildirdi.

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait olduğu iddia edilen görüntülerin, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait olduğu belirtildi.

"Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumundan dışarıya çıkmaya çalıştı, kurumun dış güvenliğini sağlamakla görevli jandarma taburunun mevzuat çerçevesindeki müdahalesi sonucu firar teşebbüsü önlendi ve kurum güvenliği sağlandı" bilgisi verilen açıklamada, müdahale esnasında herhangi bir ölüm hadisesinin yaşanmadığı, olayın soruşturulması için Adalet Bakanlığı müfettişleri ile CTE kontrolörlerinin görevlendirildiği, bunun dışındaki iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.

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