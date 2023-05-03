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Türkiye'nin uzay yolcusu Gezeravcı'nın ailesi, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk Türk uzay yolcusu seçilen Alper Gezeravcı'nın Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan anne ve babası, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştıklarını anlattı.

Murat Pancar  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Türkiye'nin uzay yolcusu Gezeravcı'nın ailesi, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı

Mersin

Uzay yolculuğu için seçilen pilot Gezeravcı, başarısıyla Sayağzı Mahallesi'nde yaşayan annesi Sıddıka ve babası Ali Baba Gezeravcı'yı da gururlandırdı.

Baba Gezeravcı, gazetecilere, oğlunun Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk Türk olarak seçilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Kendilerinin de heyecanlı olduğunu belirten Gezeravcı, "Mutluluğumuzu ailemizle ve sevdiklerimizle paylaştık. Emekli bir öğretmen olarak oğlumla gurur duyuyorum." dedi.

Gezeravcı, oğlunun yolculuğu sırasında yanına alacağı 3 şeye değinerek, "Oğlum, uzaya giderken yanında üç şey götüreceğini, bir Yörük çocuğu olarak umutlu ve gururlu olduğunu anlattı. Yanında Silifke'nin sembolünden birini, yeğeninin resmini ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı ilk filonun peçini götürecek." diye konuştu.

Anne Gezeravcı da oğluyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Oğlumuzun uzaya gideceği haberini aldıktan sonra çok mutlu olduk. Allah, bütün ailelere nasip etsin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te, Türkiye'nin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk pilotunun Alper Gezeravcı olduğunu, Tuva Cihangir Atasever'in de yedek olarak seçildiğini açıklamıştı.

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