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Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarının kapasitesi artırılacak

Şarkışla ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarının kapasitesi artırılacak.

Kemal Erdoğmuş   | 14.05.2022
Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarının kapasitesi artırılacak

Sivas

Pazar alanında incelemelerde bulunan Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine, pazar esnafının taleplerini yerine getirmek için yeni proje hazırladıklarını söyledi.

Hazırlanan projenin Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildiğini belirten Oğuz, "Hayvan pazarında tüccarlık yapan esnafımız daha önce bizlerden koyun padoklarının ayrılması ile ilgili bir talepte bulunmuştu. Biz de bu talebi yerine getirebilmek için DAP Eİdaresi Başkanlığına bir proje sunduk. Projemiz kabul edildi." dedi.

Oğuz, yaklaşık 2,5 milyon liraya yapılacak proje için Sivas Valisi Salih Ayhan önderliğinde DAP'ta sözleşme imzaladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İnşallah bu işin ihalesini en kısa zamanda yapacağız. Hayvan pazarına yeni padoklar ekleyerek, büyütecek ve hayvan pazarına daha bir canlılık katmış olacağız. Mevcut hayvan pazarımıza 5 bin büyükbaş, 3 bin de küçükbaş hayvan alınıyordu. Yapılacak olan padoklarla küçükbaş hayvan sayısı 6 bine çıkaracağız. Yani toplamda 11 bin hayvan kapasiteli olacak."


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