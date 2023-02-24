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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Türkiye'den 1. yılında Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Muhammet Tarhan   | 24.02.2023
Türkiye'den 1. yılında Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklama Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Bakanlıktan Ukrayna Savaşı'nın 1. yılı hakkında yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen Ukrayna'da tam bir yıl önce bugün başlayan savaşın halen devam ettiği kaydedildi.

Bu savaşın ağır maliyetinin yalnızca iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissedildiği ifade edilen açıklamada, "Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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