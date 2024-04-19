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Türkiye'de Mart 2024, önceki yıllara göre 1,5 derece daha sıcak geçti

Türkiye'de bu yıl mart ayı ortalama sıcaklığı 9,2 derece ile mevsim normallerinin 1,5 derece üzerinde gerçekleşti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Türkiye'de Mart 2024, önceki yıllara göre 1,5 derece daha sıcak geçti

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 7,7 derece olarak ölçülen mart ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 9,2 derece ile mevsim normallerinin 1,5 derece üzerinde oldu.

Ay içinde ortalama sıcaklıklar Trakya, Marmara Bölgesi'nin batı kıyıları, İstanbul, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri ile Çankırı, Ankara Polatlı, Kızılcahamam, Nallıhan, Beypazarı, Eskişehir Sivrihisar, Bartın, Sinop, Trabzon, Düzce, Samsun Bafra ve Ağrı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,3 derece ile Van'ın Özalp ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 31,9 derece ile Adana'da kaydedildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde martta 10,7 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklıklar, Çanakkale Gökçeada çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,7 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 31 dereceyle Sakarya Geyve'de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde 12 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklıklar Edremit, Ayvalık, Dikili, Manisa, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Datça, Marmaris, Burhaniye, Bergama, Salihli, Seferihisar, Ödemiş, Güney, Selçuk, Nazilli, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,4 dereceyle Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 31 dereceyle Aydın'da ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Burdur, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Anamur, Silifke, Mersin, Adana, Finike, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale/Demre, Gazipaşa, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mart ayı ortalama sıcaklığı ise 13,2 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük sıcaklık sıfırın altında 5,8 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 31,9 dereceyle Adana'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde mart ayı ortalama sıcaklığı 6,9 derece olarak ölçüldü. Ortalama sıcaklık Çankırı, Polatlı, Sivrihisar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. En düşük sıcaklık sıfırın altında 10,3 dereceyle Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 27,4 dereceyle Eskişehir'de kayda geçti.

Güneydoğu'da en düşük ve en yüksek sıcaklık Batman'da ölçüldü

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Bartın, Sinop, Trabzon, Düzce, Bafra çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin geçen ayki ortalama sıcaklığı 8,6 olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,5 dereceyle İspir'de, en yüksek sıcaklık ise 31,8 dereceyle Düzce'de kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, Ağrı çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı 3,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,3 dereceyle Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 25,5 dereceyle Sivas Divriği'de tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise geçen ay ortalama 10,5 derece ölçülen sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Batman'da kaydedildi. Kent, sıfırın altında 4,1 dereceyle bölgedeki en düşük, 30,8 dereceyle de en yüksek sıcaklığı gördü.

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