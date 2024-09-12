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Türkiye'de ağustos ayı önceki yıllara göre 1,3 derece daha sıcak geçti

Türkiye'de bu yıl ağustos ayı ortalama sıcaklığı 26,4 derece ile mevsim normallerine göre 1,3 derece arttı.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Türkiye'de ağustos ayı önceki yıllara göre 1,3 derece daha sıcak geçti

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 25,1 olarak ölçülen ağustos ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 26,4 derece ile mevsim normallerinin 1,3 derece üzerine çıktı.

Ay içinde ortalama sıcaklık, Tekirdağ, Kırklareli, Sarıyer, Bilecik, Afyonkarahisar, Dalaman, Antalya'nın batı kesimlerinde, Kahramanmaraş, İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde, Orta ve Batı Karadeniz'in genelinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kesiminde, Kilis, Batman ve Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Geçen ay en düşük sıcaklık 1,9 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 46,1 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi.

2024 yılı ağustos ayı, son 53 yılın en sıcak 4'üncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ağustosta 26,1 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık, Tekirdağ, Kırklareli, Sarıyer, Malkara, Bilecik çevrelerinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık 14,3 dereceyle Çorlu'da, en yüksek sıcaklık ise 39,9 dereceyle Edirne'de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde 28,2 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık, Akhisar, Afyonkarahisar, Emirdağ, Gediz çevrelerinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 10,3 dereceyle Kütahya Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 44,1 dereceyle Aydın Nazilli'de gözlendi.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Finike, Hatay, Karaisalı, Kahramanmaraş, Dalaman, Korkuteli, Tefenni, Beyşehir çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık 7 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43,1 dereceyle Köyceğiz'de kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ağustos ayı ortalama sıcaklığı 23,8 derece olarak ölçüldü. Ortalama sıcaklık, Çiçekdağı, Polatlı, Ereğli, Kayseri, Çankırı, Kaman çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi.

Bölgede en düşük sıcaklık 1,9 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 40 dereceyle Polatlı'da kayda geçti.

Cizre'de termometreler 46,1 dereceyi gördü

Ağustosta sıcaklık, Orta ve Batı Karadeniz'in genelinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin geçen ayki ortalama sıcaklığı 24,2 olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklık, Iğdır, Bingöl, Solhan, Van, Erzincan, Bitlis, Başkale, Muradiye, Erciş, Doğanşehir, Hınıs çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gözlendi.

Bölgede en düşük sıcaklık 3,2 dereceyle Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 40,9 dereceyle Ergani'de kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise geçen ay ortalama 32,1 derece ölçülen sıcaklık, Kilis, Batman, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık 16,4 dereceyle Birecik'te, en yüksek sıcaklık ise 46,1 dereceyle Cizre'de kayıtlara geçti.

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