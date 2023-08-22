Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu
Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.
- Yunanistan'da yangınların devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu
- Yunanistan'daki orman yangını askeri havaalanına yaklaştı
- Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde devam ediyor
Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.
Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.
Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.