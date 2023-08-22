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Dünya

Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde devam ediyor

Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde de devam ederken Dedeağaç'taki yangın nedeniyle kentteki üniversite hastanesi tahliye edildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde devam ediyor Fotoğraf: Dimitris Lampropoulos/AA

Atina

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 4'üncü gününde de kontrol altına alınamadı.

Yangının Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi bahçesine yaklaşması üzerine, hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere nakledildi. Aralarında yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen yaklaşık 30 kişinin de bulunduğu bazı hastalar ise Dedeağaç Limanı'nda kurulan çadırlara ve feribota aktarıldı.

Tahliyenin ardından hastaneden, oksijen tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlama sesleri geldi.

Dedeağaç'ta yaklaşık 130 kişilik huzurevi de yangının yaklaşması üzerine tedbiren boşaltıldı.

Dedeağaç ve Meriç bölgesinde çok sayıda ev ve bina yandı, tarım alanları hasar gördü.

Çok sayıda yerleşim birimi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Spor salonu gibi kamu alanları, tahliye edilenler için açıldı.

Aspropirgos'ta yangın

Atina'nın kuzeybatısındaki Aspropirgos'ta da yangın çıktı. Üç noktada çıkan yangın nedeniyle Kineta-Ano Liosia tren seferleri durduruldu.

Aspropirgos'taki bazı yerleşim birimleri de tahliye edildi.

Rodop'taki yangın yerleşim birimlerinden uzaklaştı

Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

Köylerde çok sayıda ev ve araç yandı.

Viotia'daki yangın devam ediyor, dün ülkede 2 kişi hayatını kaybetti

Yangın nedeniyle dün bir kişinin hayatını kaybettiği Viotia'daki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki çoğu yerleşim birimi tahliye edilirken çok sayıda ev ve araç yangında kül oldu.

Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesinde hayvanlarını alevlerden korumaya çalışan bir çoban ile Meriç bölgesindeki Dadias yakınlarında, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık (Lefkimi) yerleşim biriminde bir göçmen, yangın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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