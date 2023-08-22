Dolar
27.20
Euro
29.64
Altın
1,902.63
ETH/USDT
1,664.80
BTC/USDT
26,072.00
BIST 100
7,824.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Aydın'da eğitim uçağının düştüğü ve olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi
logo
Dünya

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel: Bulgaristan, Türkiye'nin AB üyelik girişimini desteklemektedir

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye, AB üyelik sürecinde. Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir." dedi.

Tuğba Altun  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel: Bulgaristan, Türkiye'nin AB üyelik girişimini desteklemektedir

Ankara

Gabriel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlık'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bu ziyaretin son derece önemli bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Gabriel, "Sayın Dışişleri Bakanı'nın (Hakan Fidan) ifade ettiği gibi karşımızda ciddi meydan okumalar var. Jeopolitik süreçler neticesinde önümüzde ciddi sorunlar bulunuyor. Görüşmemiz sırasında çok net olarak stratejik ve ortak çıkarları ilgilendiren konuları ele aldık. Tabii ki komşu ülkeler ve NATO üyeleri, paydaşı olarak Türkiye ve Bulgaristan her şeyden önce Karadeniz bölgesinde güvenliğin tesis edilmesi ve korunması için sorumlu bulunmakta." ifadesini kullandı.

Gabriel, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye, AB üyelik sürecinde. Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür ettiğini ve birlikte çalışacaklarını aktaran Gabriel, Türkiye ve Avrupa yolundan bahsederken yapılanların daha görünür hale gelmesi ve daha iyi tanıtılması gerektiğine işaret etti.

Gabriel, Avrupa misyonu kapsamında çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, müspet örnekleri ve başarılı öyküleri ön plana çıkaracaklarını kaydetti.

Bulgaristan ve Türkiye olarak sadece vatandaşlar için görülen başarılar olmaması gerektiğini vurgulayan Gabriel, Avrupa'ya da bütün dünyaya da bu başarıların ulaşması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de orman yangını çıktı
Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır
Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel: Bulgaristan, Türkiye'nin AB üyelik girişimini desteklemektedir

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel: Bulgaristan, Türkiye'nin AB üyelik girişimini desteklemektedir

Türkiye, AB ile yeni süreçte vize serbestisinde ilerleme sağlanmasını istiyor

AB, gaz depolarını yüzde 90 doldurdu

AB ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflas etti

AB ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflas etti
AB: Polonya, referanduma götüreceği "göç dayanışması"ndan muaf tutulabilir

AB: Polonya, referanduma götüreceği "göç dayanışması"ndan muaf tutulabilir
İnsan hakları savunucuları, AB'nin göçmen ve siyahi karşıtı politikasını kınadı

İnsan hakları savunucuları, AB'nin göçmen ve siyahi karşıtı politikasını kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet