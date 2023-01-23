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Türkiye Yazarlar Birliği: İsveç Dışişleri Bakanı ifade özgürlüğü hususunda filozof Spinoza'yı okusun

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "İsveç Dışişleri Bakanı'na, ifade özgürlüğünün ne olduğu hususunda Avrupalı filozof Spinoza'nın felsefesini okumasını öneriyoruz." dedi.

Fatma Sevinç Çetin   | 23.01.2023
Türkiye Yazarlar Birliği: İsveç Dışişleri Bakanı ifade özgürlüğü hususunda filozof Spinoza'yı okusun

Ankara

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin "İsveç Dışişleri Bakanı'na, ifade özgürlüğünün ne olduğu hususunda Avrupalı filozof Spinoza'nın felsefesini okumasını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TYB Genel Başkanı Arıcan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

"İsveç'teki insan kılıklı, aşağılık eylemci Rasmus Paludan'ı, İslam'a karşı duyduğu kin, nefret ve düşmanlığı kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakarak dışa vurmasını, şeytanın avukatlığını üstlenmiş biri olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Arıcan şöyle devam etti:

"Türkiye’nin yazarları olarak yaptığı konuşmalarla Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlerimize hakaret eden, İslam düşmanlığında sınır tanımayan bu densize ifade özgürlüğü adı altında müdahale etmeyen İsveç makamlarını da şiddetle kınıyoruz. Ayrıca İsveç Dışişleri Bakanı'na ifade özgürlüğünün ne olduğu hususunda Avrupalı filozof Spinoza'nın felsefesini okumasını öneriyoruz."

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