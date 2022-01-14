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Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz, Muhammet Tarhan   | 14.01.2022
Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek

Ankara

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldiği ilk toplantının ardından yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Özel Temsilcilerin, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdikleri ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik, ön görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi, diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir." ifadesine yer verildi.

Türkiye-Ermenistan görüşmesinin ilki Moskova'da yapıldı

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikili görüşme, bir buçuk saat sürdü.

Türk ve Ermeni tarafları arasında gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Temsilcilerin atanma süreci

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.

Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık’ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.

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