Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yapılacak Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Merkez Bina Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayıt Dışı Ticaret ile Mücadele Konferansı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (637 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını, 5 yıl (1820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.
(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes müsabakasıyla sona erecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftası, 2 maçla tamamlanacak.
